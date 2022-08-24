https://sputnik-georgia.ru/20220824/kurs-lari-dollar-269719925.html

Курс лари на среду – 2,8 GEL/$

Курс лари на среду – 2,8 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0104 лари по отношению к доллару 24.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-24T09:20+0400

2022-08-24T09:20+0400

2022-08-24T09:20+0400

грузия

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 24 августа в размере 2,8 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0104 лари по отношению к доллару.Читайте также:

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грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии