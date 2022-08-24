Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220824/poiski-v-tts-erevana-prekrascheny-poslednego-propavshego-spasateli-ne-nashli-269728644.html
Поиски в ТЦ Еревана прекращены: последнего пропавшего спасатели не нашли
Поиски в ТЦ Еревана прекращены: последнего пропавшего спасатели не нашли
Поисковые работы пропавшего проводились непосредственно на участке, где произошел взрыв 24.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-24T12:06+0400
2022-08-24T12:06+0400
армения
новости
происшествия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/18/269728421_0:76:1100:695_1920x0_80_0_0_33804088d970f6e53849905cf6b15623.jpg
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении заявило о прекращении поисков последнего гражданина, который числится пропавшим в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване. Об этом пишет Sputnik Армения со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Айка Костаняна. По его словам, гражданина не удалось найти."В эпицентре взрыва и окрестностях были проведены тщательные поисковые работы, а на некоторых участках – даже повторно. В результате этих работ, к сожалению, найти тело гражданина или останки не удалось", – пояснил Костанян.Он также напомнил, что в течение 43 часов после пожара и взрыва спасатели извлекли из-под завалов 26 человек, из них 10 – живыми.Днем 14 августа в ереванском торговом центре "Сурмалу" произошел сильный взрыв. В результате инцидента погибли 16 человек, пострадали – 62, один – пропал без вести. В Армении был объявлен двухдневный траур (17-18 августа).
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/18/269728421_0:0:1040:780_1920x0_80_0_0_99124f0ef3c7ee3f5fbaf9568a0e2c67.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
армения, новости, происшествия, в мире
армения, новости, происшествия, в мире

Поиски в ТЦ Еревана прекращены: последнего пропавшего спасатели не нашли

12:06 24.08.2022
© photo : Armenian Red Cross SocietyКоманда Армянского общества Красного Креста по заданию МЧС завершила свою миссию на территории торгового центра "Сурмалу" после около 150 часов непрерывной работы (20 августа 2022). Еревaн
Команда Армянского общества Красного Креста по заданию МЧС завершила свою миссию на территории торгового центра Сурмалу после около 150 часов непрерывной работы (20 августа 2022). Еревaн - Sputnik Грузия, 1920, 24.08.2022
© photo : Armenian Red Cross Society
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Поисковые работы пропавшего проводились непосредственно на участке, где произошел взрыв
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении заявило о прекращении поисков последнего гражданина, который числится пропавшим в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване.
Об этом пишет Sputnik Армения со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Айка Костаняна. По его словам, гражданина не удалось найти.

В частности, Костанян отметил, что несколько дней поиски велись непосредственно на участке, где, вероятно, и произошел взрыв. По некоторым сведениям, гражданин находился именно там на момент взрыва.

"В эпицентре взрыва и окрестностях были проведены тщательные поисковые работы, а на некоторых участках – даже повторно. В результате этих работ, к сожалению, найти тело гражданина или останки не удалось", – пояснил Костанян.
Он также напомнил, что в течение 43 часов после пожара и взрыва спасатели извлекли из-под завалов 26 человек, из них 10 – живыми.
Днем 14 августа в ереванском торговом центре "Сурмалу" произошел сильный взрыв. В результате инцидента погибли 16 человек, пострадали – 62, один – пропал без вести. В Армении был объявлен двухдневный траур (17-18 августа).
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0