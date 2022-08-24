https://sputnik-georgia.ru/20220824/poiski-v-tts-erevana-prekrascheny-poslednego-propavshego-spasateli-ne-nashli-269728644.html
Поиски в ТЦ Еревана прекращены: последнего пропавшего спасатели не нашли
Поиски в ТЦ Еревана прекращены: последнего пропавшего спасатели не нашли
Поисковые работы пропавшего проводились непосредственно на участке, где произошел взрыв 24.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-24T12:06+0400
2022-08-24T12:06+0400
2022-08-24T12:06+0400
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении заявило о прекращении поисков последнего гражданина, который числится пропавшим в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване. Об этом пишет Sputnik Армения со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Айка Костаняна. По его словам, гражданина не удалось найти."В эпицентре взрыва и окрестностях были проведены тщательные поисковые работы, а на некоторых участках – даже повторно. В результате этих работ, к сожалению, найти тело гражданина или останки не удалось", – пояснил Костанян.Он также напомнил, что в течение 43 часов после пожара и взрыва спасатели извлекли из-под завалов 26 человек, из них 10 – живыми.Днем 14 августа в ереванском торговом центре "Сурмалу" произошел сильный взрыв. В результате инцидента погибли 16 человек, пострадали – 62, один – пропал без вести. В Армении был объявлен двухдневный траур (17-18 августа).
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MIA „Rosiya Segodnya“
армения, новости, происшествия, в мире
армения, новости, происшествия, в мире
Поиски в ТЦ Еревана прекращены: последнего пропавшего спасатели не нашли
Поисковые работы пропавшего проводились непосредственно на участке, где произошел взрыв
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении заявило о прекращении поисков последнего гражданина, который числится пропавшим в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване.
Об этом пишет Sputnik Армения
со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Айка Костаняна. По его словам, гражданина не удалось найти.
В частности, Костанян отметил, что несколько дней поиски велись непосредственно на участке, где, вероятно, и произошел взрыв. По некоторым сведениям, гражданин находился именно там на момент взрыва.
"В эпицентре взрыва и окрестностях были проведены тщательные поисковые работы, а на некоторых участках – даже повторно. В результате этих работ, к сожалению, найти тело гражданина или останки не удалось", – пояснил Костанян.
Он также напомнил, что в течение 43 часов после пожара и взрыва спасатели извлекли из-под завалов 26 человек, из них 10 – живыми.
Днем 14 августа в ереванском торговом центре "Сурмалу" произошел сильный взрыв. В результате инцидента погибли 16 человек, пострадали – 62, один – пропал без вести. В Армении был объявлен двухдневный траур (17-18 августа).