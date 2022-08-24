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Журавлёв рассказал, что будет после распада ЕС – видео
Журавлёв рассказал, что будет после распада ЕС – видео
Европа использует идею запрета виз для россиян для внутриполитической пропаганды, чтобы оправдать падение уровня жизни европейцев 24.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-24T13:38+0400
2022-08-24T13:38+0400
2022-08-24T14:01+0400
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Так считает доцент Финансового Университета при Правительстве РФ Дмитрий Журавлев. По его словам, лидеры ЕС хотят убедить свое население, что оно живет в раю, о котором все остальные мечтают. Как долго ЕС сможет поддерживать свое существование и что будет после его распада?Об этом подробнее смотрите в нашем интервью.
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россия, мультимедиа, видео, видео
россия, мультимедиа, видео, видео
Журавлёв рассказал, что будет после распада ЕС – видео
13:38 24.08.2022 (обновлено: 14:01 24.08.2022)
Европа использует идею запрета виз для россиян для внутриполитической пропаганды, чтобы оправдать падение уровня жизни европейцев
Так считает доцент Финансового Университета при Правительстве РФ Дмитрий Журавлев. По его словам, лидеры ЕС хотят убедить свое население, что оно живет в раю, о котором все остальные мечтают.
Как долго ЕС сможет поддерживать свое существование и что будет после его распада?
Об этом подробнее смотрите в нашем интервью.