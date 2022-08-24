https://sputnik-georgia.ru/20220824/zhuravlv-rasskazal-chto-budet-posle-raspada-es---video-269725214.html

Журавлёв рассказал, что будет после распада ЕС – видео

Журавлёв рассказал, что будет после распада ЕС – видео

Европа использует идею запрета виз для россиян для внутриполитической пропаганды, чтобы оправдать падение уровня жизни европейцев 24.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-24T13:38+0400

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Так считает доцент Финансового Университета при Правительстве РФ Дмитрий Журавлев. По его словам, лидеры ЕС хотят убедить свое население, что оно живет в раю, о котором все остальные мечтают. Как долго ЕС сможет поддерживать свое существование и что будет после его распада?Об этом подробнее смотрите в нашем интервью.

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