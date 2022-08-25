https://sputnik-georgia.ru/20220825/chernomorskiy-kurort-anakliya-iz-za-peschanogo-tumana-pokidayut-turisty--269758395.html

Черноморский курорт Анаклия из-за песчаного тумана покидают туристы

Черноморский курорт Анаклия из-за песчаного тумана покидают туристы

Выходить на улицу без очков и защитных масок практически невозможно, заявляют местные жители 25.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-25T13:50+0400

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Сильный ветер стал причиной песчаного тумана в курортном поселке Аналия Зугдидского района на западе Грузии.По словам местных жителей, выходить на улицу без очков и защитных масок практически невозможно.По прогнозам грузинских синоптиков, жара до 40 градусов и ветер сохранится на западе Грузии до 27 августа.

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