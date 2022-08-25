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Черноморский курорт Анаклия из-за песчаного тумана покидают туристы
Черноморский курорт Анаклия из-за песчаного тумана покидают туристы
Выходить на улицу без очков и защитных масок практически невозможно, заявляют местные жители 25.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-25T13:50+0400
2022-08-25T13:50+0400
2022-08-25T13:50+0400
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Сильный ветер стал причиной песчаного тумана в курортном поселке Аналия Зугдидского района на западе Грузии.По словам местных жителей, выходить на улицу без очков и защитных масок практически невозможно.По прогнозам грузинских синоптиков, жара до 40 градусов и ветер сохранится на западе Грузии до 27 августа.
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анаклия, грузия, новости, непогода в грузии
анаклия, грузия, новости, непогода в грузии
Черноморский курорт Анаклия из-за песчаного тумана покидают туристы
Выходить на улицу без очков и защитных масок практически невозможно, заявляют местные жители
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Сильный ветер стал причиной песчаного тумана в курортном поселке Аналия Зугдидского района на западе Грузии.
Часть туристов, как и местных жителей, приняла решение временно покинуть курорт. Туман из песка затрудняет видимость и делает невозможным передвижение на автомобилях. Песком засыпало объекты питания открытого типа и магазины.
По словам местных жителей, выходить на улицу без очков и защитных масок практически невозможно.
По прогнозам грузинских синоптиков, жара до 40 градусов и ветер сохранится на западе Грузии до 27 августа.