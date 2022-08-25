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Тест ко дню примирительного поцелуя
Тест ко дню примирительного поцелуя
Инициаторы праздника напоминают всем, что поцелуй может носить не только характер проявления нежных чувств или быть знаком приветствия, но и играть роль... 25.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-25T11:31+0400
2022-08-25T11:31+0400
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тесты, интерактив, тесты
Тест ко дню примирительного поцелуя
Инициаторы праздника напоминают всем, что поцелуй может носить не только характер проявления нежных чувств или быть знаком приветствия, но и играть роль эффективного средства примирения в момент ссоры