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https://sputnik-georgia.ru/20220825/test-ko-dnyu-primiritelnogo-potseluya-269754271.html
Тест ко дню примирительного поцелуя
Тест ко дню примирительного поцелуя
Инициаторы праздника напоминают всем, что поцелуй может носить не только характер проявления нежных чувств или быть знаком приветствия, но и играть роль... 25.08.2022, Sputnik Грузия
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тесты, интерактив, тесты
тесты, интерактив, тесты

Тест ко дню примирительного поцелуя

11:31 25.08.2022
© photo: Sputnik / Michae Mordasov / Перейти в фотобанкВлюбленные
Влюбленные - Sputnik Грузия, 1920, 25.08.2022
© photo: Sputnik / Michae Mordasov
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Инициаторы праздника напоминают всем, что поцелуй может носить не только характер проявления нежных чувств или быть знаком приветствия, но и играть роль эффективного средства примирения в момент ссоры
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В мире есть дисциплина, изучающая фундаментальные физиологические и психологические особенности человеческого поцелуя. Как она называется?
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