Тест ко дню примирительного поцелуя

© photo: Sputnik / Michae Mordasov Перейти в фотобанк Влюбленные © photo: Sputnik / Michae Mordasov / Перейти в фотобанк

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Инициаторы праздника напоминают всем, что поцелуй может носить не только характер проявления нежных чувств или быть знаком приветствия, но и играть роль эффективного средства примирения в момент ссоры