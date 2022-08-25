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Жители центрального района Тбилиси останутся без воды на сутки

Жители центрального района Тбилиси останутся без воды на сутки

Воду отключат с 10:00 пятницы 26 августа по 10:00 27 августа 25.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Часть жителей центрального района Мтацминда в Тбилиси останется без воды на сутки в связи с ремонтными работами на проспекте Меликишвили, говорится в сообщении водораспределительной компании Georgian Water and Power (GWP).По информации компании, из-за переключения водопровода на новую сеть воду отключат с 10:00 пятницы 26 августа по 10:00 27 августа.Отключение коснется жителей проспекта Меликишвили, улиц Родени, Гамбашидзе, Боцвадзе, Хорава, Лапиашвили, Чиаурели, Николадзе, Шио Мгвимели и Шарашидзе.Кроме того, подача воды будет приостановлена части улиц Медеи Джугели, Татишвили, Тархнишвили, Джанашиа и Шанидзе.Компания заранее отправляет абонентам информацию об ограничении и восстановлении водоснабжения посредством SMS-сообщений. Подробную информацию можно узнать по горячей линии компании 2 93 11 11, в социальной сети и на сайте www.gwp.ge.Компания GWP приносит извинения своим абонентам за доставленные неудобства и обещает предоставить воду в цистернах до восстановления водоснабжения.Тбилисские власти начали капитальный ремонт проспекта Петре Меликишвили в центре Тбилиси с 17 июня. На перестройку проспекта мэрия планирует потратить 6,4 миллиона лари (2,3 миллиона доллара), и завершить проект в течение 4 месяцев.Планируется полная замена подземных коммуникаций, создание новой дренажной системы, создание подземных урн для отходов, современного LED-освещения, создание выделенной полосы для общественного транспорта и велодорожки. Вся инфраструктура будет адаптирована для людей с ОВЗ.

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