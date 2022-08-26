https://sputnik-georgia.ru/20220826/mamykin-kak-rizhane-otreagirovali-na-snos-memoriala-osvoboditelyam-rigi---video-269764293.html

Мамыкин: как рижане отреагировали на снос мемориала Освободителям Риги - видео

Мамыкин: как рижане отреагировали на снос мемориала Освободителям Риги - видео

Власти Латвии запугивают население страны, причем уже не только на словах, но и на деле, заявил экс-депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин 26.08.2022, Sputnik Грузия

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Так, например, многие вышедшие к теперь уже снесенному монументу Освободителям Риги рижане были просто арестованы. Президент Латвии вообще в открытую призвал изолировать всех русскоязычных жителей Латвии от остального общества. Кем является латвийский президент на самом деле? Как глубоко идеология человеконенавистничества пробралась во власть Латвии? Обо всем этом смотрите в нашем интервью.

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