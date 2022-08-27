https://sputnik-georgia.ru/20220827/v-gruzii-otkrylsya-sezon-okhoty-269818003.html

В Грузии открылся сезон охоты

В Грузии открылся сезон охоты

Охотиться в сезон в Грузии можно на 21 вид птиц. При этом для каждого вида птиц установлены сроки охоты 27.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-27T13:01+0400

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Сезон охоты на перелетных птиц открылся в Грузии и продлится до февраля, говорится в сообщении на сайте Минприроды Грузии.Грузия является одной из наиболее важных территорий для птиц-мигрантов или перелетных птиц. Каждый год через страну пролетает более миллиона перелетных птиц.Охотиться в сезон в Грузии можно на 21 вид птиц. При этом для каждого вида птиц установлены сроки охоты и ежедневный лимит, сказано в сообщении.На вальдшнепа можно охотиться с 1 октября по 1 марта, а на остальных птиц – с 27 августа по 15 февраля.Во время охоты нужно иметь при себе оригинал квитанции об оплате соответствующего сбора в 10 лари (около 3,7 доллара). Оплатить этот сбор можно в любом банке Грузии.Охотники также должны иметь при себе документ, выданный МВД Грузии, подтверждающий право на хранение и ношение охотничьего оружия.В случае соблюдения всех правил охотиться на перелетных птиц можно с четвертой субботы августа по 1 марта следующего года.Охота запрещена в городах, а также в радиусе 500 метров от охраняемых территорий.Во время охоты запрещается поджигать растительность, использовать любого вида ловушки, клетки, петли, электронные устройства, яд и рефлекторы для ружей, собирать яйца диких птиц и продавать их, разрушать гнезда, берлоги животных и так далее.Штраф за нарушение правил охоты составляет от 100 лари до 2 тысяч лари (от 27 до 730 долларов) в зависимости от вида нарушения.

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