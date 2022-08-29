https://sputnik-georgia.ru/20220829/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-29-avgusta-2022-269768109.html

Какой сегодня церковный праздник: 29 августа 2022

Какой сегодня церковный праздник: 29 августа 2022

По православному церковному календарю 29 августа отмечают день перенесения из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа

2022-08-29T01:00+0400

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По церковному календарю 29 августа отмечают день памяти святых Диомида, Херимона и других. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Нерукотворный СпасПо церковному календарю 29 августа отмечают день перенесения Нерукотворного Образа Иисуса Христа из Едессы в Константинополь.Нерукотворным, согласно Библии, Спас назвали из-за чуда, произошедшего во времена жизни Иисуса Христа. В сирийском городе Едессе, во времена проповеди Спасителя, правил Авгарь, пораженный проказой. Авгарь, уверовав в Иисуса как в Сына Божья, не видя Спасителя, написал письмо с просьбой прийти и исцелить его.В Палестину с этим письмом он послал своего живописца Ананию, поручив ему написать портрет Божественного Учителя. По прибытии в Палестину Анания увидел Сына Божья, окруженного большим количеством народа. Подойти к нему не было никакой возможности, поэтому, встав в отдалении на высокий камень, он попытался написать портрет Христа. Но у художника не получилось ничего.Иисус, заметив живописца, назвав его по имени, подозвал к себе и передал для Авгаря письмо. Спаситель правителю сирийского города обещал прислать в скором времени своего ученика, который больного исцелит и наставит в истинной вере.Затем Спаситель попросил принести воду и полотенце (убрус). Умыв лицо, Он отер его убрусом, и Его Божественный Лик отпечатлелся на нем.Этот "холст" отвезли Авгарю, вылечившемуся впоследствии от страшного недуга. Образ стал в Едессе очень почитаем. Плат прибили на доску и поместили над городскими вратами. Жители города убрус считали великой святыней.Едессой в 630 году овладели арабы. Поклонению Образу они не препятствовали, так как слава о Нерукотворном Спасе распространилась по всему Востоку. Пробыв в Едессы до 944 года, Образ стал главной святыней города.У эмира - правителя города - святыню выкупил император Константин Багрянородный (912-959) в 944-м и перенес его в Константинополь - тогдашнюю столицу православия.Однако святыня безвозвратно была утеряна во времена крестовых походов. Сегодня мы имеем возможность прикладываться к копиям этого Образа в православных храмах.Это событие с тех пор отмечается православными христианами всего мира.ДиомидПо церковному календарю 29 августа поминают мученика Диомида, пострадавшего при императоре Диоклетиане (284-305).Родился будущий святой в Тарсе Киликийском. Диомид был врачом. Будучи христианином, он лечил людей не только от телесных, но и от душевных болезней.Он просветил и крестил многих язычников. Церковь, которая чтит Диомида как целебника, призывает имя святого при совершении таинства Елеосвящения.Диомид много путешествовал, когда он пришел в город Никею, Диоклетиан велел его схватить. По дороге в Никомидию мученик сошел с телеги, чтобы помолиться и умер.Воины, в доказательство исполненного поручения, отрубили Диомиду голову, но сами ослепли. Император приказал голову отнести обратно к телу. Исполнив приказ, воины прозрели и уверовали в Спасителя.Херимон ЕгипетскийПо церковному календарю 29 августа поминают преподобного Херимона Египетского. Подвизался будущий святой в Скитской пустыне в Египте, примерно в конце IV - в начале V века. Пещера преподобного находилась в 12 верстах от источника воды и в 40 верстах от церкви. Прожив в пустыне богоугодную жизнь, Херимон скончался в возрасте более 100 лет.ИмениныПо церковному календарю 29 августа именины отмечают Анна, Аким, Александр, Лаврентий, Нил, Никодим, Степан и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников

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церковный праздник 29 августа 2022