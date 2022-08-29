https://sputnik-georgia.ru/20220829/pozhar-na-gore-vblizi-tbilisi-lokalizovan-269850004.html

Пожар на горе вблизи Тбилиси локализован

Пожар на горе вблизи Тбилиси локализован

Пожар возник на Шавнабада накануне – на месте было несколько очагов возгорания и сильное задымление 29.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-29T10:23+0400

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пожар

грузия

происшествия

новости

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Пожар на горе Шавнабада, которая находится в 25-30 км от Тбилиси, локализован, однако тушение дымящихся очагов продолжается до сих пор, пишет "Имеди".Пожар возник на горе Шавнабада днем в воскресенье. На месте было несколько очагов возгорания и сильное задымление. Пожар, возникший на горе Шавнабада, достиг и Руставской автомагистрали.Вместе с грузинскими вертолетами в процесс тушения пожара подключился самолет, прибывший из Турции.Пожарные бригады пытались потушить пожар всю ночь. К этому времени пока не установлена площадь, сгоревшая в результате пожара. Также неизвестна причина возникновения пожара.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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пожар, грузия, происшествия, новости