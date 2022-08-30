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Какой будет погода осенью 2022: народные приметы

Какой будет погода осенью 2022: народные приметы

От погоды осенью можно ждать любых сюрпризов – иногда она долго радует теплыми деньками, а иногда бывает дождливой и холодной

2022-08-30T15:17+0400

2022-08-30T15:17+0400

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По прогнозам синоптиков, засушливое лето сменится дождливой, холодной и ветреной осенью – температура воздуха уже в первых числах сентября будет соответствовать октябрьской погоде.Долгосрочные прогнозы метеорологов часто не сбываются, в отличие от предсказаний по народным приметам, которые составлялись на протяжении веков. О народных приметах, по которым можно узнать, какой будет погода осенью в 2022 году, читайте в Sputnik Грузия.Какой будет погода осенью?В старину осень встречали трижды: в день памяти Симеона Столпника – 14 сентября (по старому стилю 1 сентября), на рождество Пресвятой Богородицы – 21 сентября (8 числа по старому стилю), а также в день Феодоры Александрийской – 24 сентября (11 числа по старому стилю).В наши дни календарная осень начинается 1 сентября, а 22 сентября (в день осеннего равноденствия) – астрономическая.По народным приметам погода осенью будет такой же, как и первого сентября.Хорошая погода будет длиться несколько дней, а, может, и весь сентябрь, если Луна первого числа рогами вверх, а если рогами вниз – это явная примета, что долго будет пасмурно и дождливо.Какой будет погода осенью определяли и по последнему месяцу лета. Шумные утки в августе предсказывали дождливую осень, а активность кузнечиков – примета, указывающая на теплый и солнечный осенний сезон.По народным приметам, появление в лесу в последние дни лета высоких муравейников предвещает раннюю и очень холодную осень.Бабье лето в 2022-м будет долгим, если птицы летят не спеша и высоко, а если низко – холода наступят рано.Теплую осень, по народным приметам, предвещает гроза в начале сентября. Мало рябины в лесу – примета, указывающая, что осень будет сухая, а много – дождливая.По народным приметам, осень будет теплой, если растения на своих листьях сохраняют паутину длительное время.Материал подготовлен на основе открытых источников

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