https://sputnik-georgia.ru/20220902/otkrytie-gruzinskogo-farmrynka-dlya-turtsii--skolko-sekonomyat-zhiteli-na-lekarstvakh-270001623.html

Открытие грузинского фармрынка для Турции – сколько сэкономят жители на лекарствах?

Открытие грузинского фармрынка для Турции – сколько сэкономят жители на лекарствах?

Фармацевтический рынок Грузии открылся для Турции в январе, после подписания соответствующего постановления правительства 02.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-02T13:13+0400

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2022-09-02T13:13+0400

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Граждане Грузии в результате открытия местного фармрынка для Турции ежегодно смогут сэкономить на покупке лекарств приблизительно от 180 до 200 миллионов лари (62 – 68 миллионов долларов), заявил глава Минздрава Зураб Азарашвили.Фармацевтический рынок Грузии открылся для Турции в середине января, после подписания соответствующего постановления правительства. В Грузию из соседней страны стали поступать медикаменты более 200 наименований, в результате чего цены на лекарства сократились с 60% до 80%.По его словам, в результате инициативы премьер-министра Ираклия Гарибашвили граждане Грузии уже сэкономили до 80 миллионов лари на лекарствах (более 27,5 миллиона долларов).Помимо открытия фармрынка для Турции, Минздрав Грузии с 2023 года планирует внедрить референтное ценообразование на лекарственные средства, чтобы обеспечить низкие цены на медикаменты.Согласно реформе, государство установит верхнюю границу цен – по какой стоимости можно будет продавать лекарства и осуществлять их импорт. Референтные цены распространятся на такие лекарства, которые будут финансироваться государством – это препараты для лечения хронических и онкологических заболеваний.В дальнейшем Минздрав планирует расширить этот список.

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грузия, экономика, новости, ираклий гарибашвили, турция, минздрав, зураб азарашвили