https://sputnik-georgia.ru/20220902/semeynaya-drama-v-gruzii-napavshego-na-rodstvennikov-prigovorili-k-20-godam-tyurmy-270000990.html
Семейная драма в Грузии: напавшего на родственников приговорили к 20 годам тюрьмы
Семейная драма в Грузии: напавшего на родственников приговорили к 20 годам тюрьмы
Пострадавших удалось спасти в результате своевременно оказанной медицинской помощи 02.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-02T12:29+0400
2022-09-02T12:29+0400
2022-09-02T12:29+0400
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Ахалцихский районный суд признал виновным обвиняемого в попытке умышленного убийства пяти членов семьи своей супруги и приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Грузии.Кроме того, 11 декабря 2021 года обвиняемый пришел в дом родителей супруги, где нанес ножевые ранения ее матери, отцу и сестре, а также невестке жены и ее малолетнему ребенку.Пострадавших удалось спасти в результате своевременно оказанной медицинской помощи.Полиция задержала обвиняемого в тот же день. Ему предъявили обвинения в семейном насилии и попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах.Суд полностью разделил представленные стороной обвинения доказательства и признал обвиняемого виновным.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
преступность в грузии, происшествия, грузия, новости
преступность в грузии, происшествия, грузия, новости
Семейная драма в Грузии: напавшего на родственников приговорили к 20 годам тюрьмы
Пострадавших удалось спасти в результате своевременно оказанной медицинской помощи
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik.
Ахалцихский районный суд признал виновным обвиняемого в попытке умышленного убийства пяти членов семьи своей супруги и приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы, говорится в сообщении на сайте
Генеральной прокуратуры Грузии.
Исследованными в суде доказательствами подтвердилось, что ранее судимый за семейное насилие и угрозу нанес физическое оскорбление жене в присутствии несовершеннолетнего ребенка.
Кроме того, 11 декабря 2021 года обвиняемый пришел в дом родителей супруги, где нанес ножевые ранения ее матери, отцу и сестре, а также невестке жены и ее малолетнему ребенку.
Пострадавших удалось спасти в результате своевременно оказанной медицинской помощи.
Полиция задержала обвиняемого в тот же день. Ему предъявили обвинения в семейном насилии и попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах.
Суд полностью разделил представленные стороной обвинения доказательства и признал обвиняемого виновным.