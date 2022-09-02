https://sputnik-georgia.ru/20220902/semeynaya-drama-v-gruzii-napavshego-na-rodstvennikov-prigovorili-k-20-godam-tyurmy-270000990.html

Семейная драма в Грузии: напавшего на родственников приговорили к 20 годам тюрьмы

Семейная драма в Грузии: напавшего на родственников приговорили к 20 годам тюрьмы

Пострадавших удалось спасти в результате своевременно оказанной медицинской помощи 02.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-02T12:29+0400

2022-09-02T12:29+0400

2022-09-02T12:29+0400

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Ахалцихский районный суд признал виновным обвиняемого в попытке умышленного убийства пяти членов семьи своей супруги и приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Грузии.Кроме того, 11 декабря 2021 года обвиняемый пришел в дом родителей супруги, где нанес ножевые ранения ее матери, отцу и сестре, а также невестке жены и ее малолетнему ребенку.Пострадавших удалось спасти в результате своевременно оказанной медицинской помощи.Полиция задержала обвиняемого в тот же день. Ему предъявили обвинения в семейном насилии и попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах.Суд полностью разделил представленные стороной обвинения доказательства и признал обвиняемого виновным.

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2022

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преступность в грузии, происшествия, грузия, новости