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Ссора на застолье завершилась убийством на востоке Грузии
Ссора на застолье завершилась убийством на востоке Грузии
Преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до 15 лет 02.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-02T14:00+0400
2022-09-02T14:07+0400
преступность в грузии
происшествия
грузия
новости
кахети
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Житель села Гавази Кварельского района (регион Кахети) смертельно ранил ножом в живот своего односельчанина.Как сообщает телеканал "Рустави 2", раненый скончался по дороге в больницу. Погибшему было около 50 лет.По словам очевидцев, ссора между мужчинами возникла во время застолья.По данным МВД, подозреваемый в убийстве мужчина задержан. Следствие ведется по статье - "умышленное убийство" (статья 108 УК Грузии). Наказывается лишением свободы на срок от семи до 15 лет.
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преступность в грузии, происшествия, грузия, новости, кахети
преступность в грузии, происшествия, грузия, новости, кахети

Ссора на застолье завершилась убийством на востоке Грузии

14:00 02.09.2022 (обновлено: 14:07 02.09.2022)
© photo: Sputnik / StringerЧеловек с ножом
Человек с ножом - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до 15 лет
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Житель села Гавази Кварельского района (регион Кахети) смертельно ранил ножом в живот своего односельчанина.
Как сообщает телеканал "Рустави 2", раненый скончался по дороге в больницу. Погибшему было около 50 лет.
По словам очевидцев, ссора между мужчинами возникла во время застолья.
По данным МВД, подозреваемый в убийстве мужчина задержан. Следствие ведется по статье - "умышленное убийство" (статья 108 УК Грузии). Наказывается лишением свободы на срок от семи до 15 лет.
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