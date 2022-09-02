https://sputnik-georgia.ru/20220902/ssora-na-zastole-zavershilas-ubiystvom-na-vostoke-gruzii-270021058.html

Ссора на застолье завершилась убийством на востоке Грузии

Ссора на застолье завершилась убийством на востоке Грузии

Преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до 15 лет 02.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-02T14:00+0400

2022-09-02T14:00+0400

2022-09-02T14:07+0400

преступность в грузии

происшествия

грузия

новости

кахети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/1a/250714817_0:6:2501:1412_1920x0_80_0_0_d6b89108de4eb34ac2e1e2fa16e628b6.jpg

ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Житель села Гавази Кварельского района (регион Кахети) смертельно ранил ножом в живот своего односельчанина.Как сообщает телеканал "Рустави 2", раненый скончался по дороге в больницу. Погибшему было около 50 лет.По словам очевидцев, ссора между мужчинами возникла во время застолья.По данным МВД, подозреваемый в убийстве мужчина задержан. Следствие ведется по статье - "умышленное убийство" (статья 108 УК Грузии). Наказывается лишением свободы на срок от семи до 15 лет.

кахети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

преступность в грузии, происшествия, грузия, новости, кахети