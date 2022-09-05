https://sputnik-georgia.ru/20220905/gruzinskaya-mechta-gotovitsya-preodolet-veto-prezidenta-270094821.html
"Грузинская мечта" готовится преодолеть вето президента
"Грузинская мечта" готовится преодолеть вето президента
Мы не услышали не только весомых, но даже и элементарных аргументов, отметили в правящей партии 05.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-05T14:39+0400
2022-09-05T14:39+0400
2022-09-05T14:39+0400
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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. У парламента Грузии нет оснований не преодолевать вето президента на проект закона о тайной слежке, заявил депутат от парламентского большинства Михаил Сарджвеладзе.Ранее законопроект о тайной слежке вызвал скандал в Грузии. Президент Саломе Зурабишвили впервые с момента вступления в полномочия воспользовалась правом вето и вернула проект парламенту. Законопроект предполагает продление максимально допустимого срока проведения тайных следственных мероприятий с трех до девяти месяцев. В правящей партии "Грузинская мечта" раскритиковали решение президента, заявив, что проект полностью соответствует нормам демократии и международного права.По его словам, замечания президента будут рассмотрены на заседании комитета и будет интересно услышать позицию парламентского секретаря президента."Общество должно знать, что указанный законопроект имеет совершенно другое содержание, а акценты заостряются на другие вопросы… Общество увидит, что будет принято объективное и справедливое решение", - отметил депутат.В августе Венецианская комиссия опубликовала предварительное заключение, в котором отмечено, что законопроект был принят поспешно и требует более подробного обоснования.Венецианская комиссия назвала "неадекватным" механизм надзора за мерами скрытого наблюдения в Грузии и отметила необходимость пересмотра всей системы.Венецианская комиссия рекомендует провести официальные консультации с соответствующими заинтересованными сторонами и гражданским обществом до принятия решения по любому законопроекту.Комиссия также рекомендует обосновать принятие законопроекта, в том числе и необходимость продления сроков тайной слежки, а также полностью пересмотреть всю систему и принять полностью новые правила тайной слежки в Грузии.Полное заключение по законопроекту будет представлено 22 октября.
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , тбилиси, грузинская мечта, венецианская комиссия
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , тбилиси, грузинская мечта, венецианская комиссия
"Грузинская мечта" готовится преодолеть вето президента
Мы не услышали не только весомых, но даже и элементарных аргументов, отметили в правящей партии
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. У парламента Грузии нет оснований не преодолевать вето президента на проект закона о тайной слежке, заявил депутат от парламентского большинства Михаил Сарджвеладзе.
Ранее законопроект о тайной слежке вызвал скандал в Грузии. Президент Саломе Зурабишвили впервые с момента вступления в полномочия воспользовалась правом вето и вернула проект парламенту.
Законопроект предполагает продление максимально допустимого срока проведения тайных следственных мероприятий с трех до девяти месяцев. В правящей партии "Грузинская мечта" раскритиковали решение президента, заявив, что проект полностью соответствует нормам демократии и международного права.
"Мы не услышали правовых аргументов, не было не только весомых, но даже и элементарных аргументов. Что касается европейских моделей и практики, в этом плане можно сказать, что предложенная нами версия больше ориентирована на права человека. Соответственно, нет никакого основания, чтобы мы не преодолели вето", - отметил Сарджвеладзе.
По его словам, замечания президента будут рассмотрены на заседании комитета и будет интересно услышать позицию парламентского секретаря президента.
"Общество должно знать, что указанный законопроект имеет совершенно другое содержание, а акценты заостряются на другие вопросы… Общество увидит, что будет принято объективное и справедливое решение", - отметил депутат.
В августе Венецианская комиссия опубликовала предварительное заключение, в котором отмечено, что законопроект был принят поспешно и требует более подробного обоснования.
Венецианская комиссия назвала "неадекватным" механизм надзора за мерами скрытого наблюдения в Грузии и отметила необходимость пересмотра всей системы.
Венецианская комиссия рекомендует провести официальные консультации с соответствующими заинтересованными сторонами и гражданским обществом до принятия решения по любому законопроекту.
Комиссия также рекомендует обосновать принятие законопроекта, в том числе и необходимость продления сроков тайной слежки, а также полностью пересмотреть всю систему и принять полностью новые правила тайной слежки в Грузии.
Полное заключение по законопроекту будет представлено 22 октября.