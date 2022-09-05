https://sputnik-georgia.ru/20220905/gruzinskaya-mechta-gotovitsya-preodolet-veto-prezidenta-270094821.html

"Грузинская мечта" готовится преодолеть вето президента

"Грузинская мечта" готовится преодолеть вето президента

Мы не услышали не только весомых, но даже и элементарных аргументов, отметили в правящей партии 05.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-05T14:39+0400

2022-09-05T14:39+0400

2022-09-05T14:39+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. У парламента Грузии нет оснований не преодолевать вето президента на проект закона о тайной слежке, заявил депутат от парламентского большинства Михаил Сарджвеладзе.Ранее законопроект о тайной слежке вызвал скандал в Грузии. Президент Саломе Зурабишвили впервые с момента вступления в полномочия воспользовалась правом вето и вернула проект парламенту. Законопроект предполагает продление максимально допустимого срока проведения тайных следственных мероприятий с трех до девяти месяцев. В правящей партии "Грузинская мечта" раскритиковали решение президента, заявив, что проект полностью соответствует нормам демократии и международного права.По его словам, замечания президента будут рассмотрены на заседании комитета и будет интересно услышать позицию парламентского секретаря президента."Общество должно знать, что указанный законопроект имеет совершенно другое содержание, а акценты заостряются на другие вопросы… Общество увидит, что будет принято объективное и справедливое решение", - отметил депутат.В августе Венецианская комиссия опубликовала предварительное заключение, в котором отмечено, что законопроект был принят поспешно и требует более подробного обоснования.Венецианская комиссия назвала "неадекватным" механизм надзора за мерами скрытого наблюдения в Грузии и отметила необходимость пересмотра всей системы.Венецианская комиссия рекомендует провести официальные консультации с соответствующими заинтересованными сторонами и гражданским обществом до принятия решения по любому законопроекту.Комиссия также рекомендует обосновать принятие законопроекта, в том числе и необходимость продления сроков тайной слежки, а также полностью пересмотреть всю систему и принять полностью новые правила тайной слежки в Грузии.Полное заключение по законопроекту будет представлено 22 октября.

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , тбилиси, грузинская мечта, венецианская комиссия