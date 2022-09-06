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https://sputnik-georgia.ru/20220906/vo-skolko-vam-oboshlos-sobrat-rebenka-v-shkolu-270123885.html
Во сколько вам обошлось собрать ребенка в школу?
Во сколько вам обошлось собрать ребенка в школу?
06.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-06T11:11+0400
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школа, общество, грузия, опрос, опрос на сайте, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опросы
школа, общество, грузия, опрос, опрос на сайте, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опросы

Во сколько вам обошлось собрать ребенка в школу?

11:11 06.09.2022
© photo: Sputnik / Ruslan Krivobok / Перейти в фотобанк1 сентября - День знаний
1 сентября - День знаний - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2022
© photo: Sputnik / Ruslan Krivobok
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