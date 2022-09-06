https://sputnik-georgia.ru/20220906/vo-skolko-vam-oboshlos-sobrat-rebenka-v-shkolu-270123885.html
Во сколько вам обошлось собрать ребенка в школу?
Во сколько вам обошлось собрать ребенка в школу?
06.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-06T11:11+0400
2022-09-06T11:11+0400
2022-09-06T11:11+0400
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2022
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Sputnik Грузия
школа, общество, грузия, опрос, опрос на сайте, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опросы
школа, общество, грузия, опрос, опрос на сайте, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опросы
Во сколько вам обошлось собрать ребенка в школу?
© photo: Sputnik / Ruslan Krivobok/