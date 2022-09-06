https://sputnik-georgia.ru/20220906/zdravstvuy-gruzinskaya-osen--270142817.html

Здравствуй, грузинская осень!

Здравствуй, грузинская осень!

Начало осени в Грузии ассоциируется не только с возобновлением учебного года в садах, школах и вузах, а эта пора родителям особенно выливается "в копеечку" и... 06.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-06T15:14+0400

2022-09-06T15:14+0400

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карикатуры

грузия

общество

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Но и с ожиданием перемен к лучшему - причем во всех социально-политическо-экономических смыслах.И пока премьер называет экономический рост в стране беспрецедентным, власти скрупулезно выполняют план по предоставлению Грузии статуса кандидата на членство в ЕС, Нацбанк борется за снижение колебаний обменного курса лари, а грузинские медики - с волнами коронавируса, обычные жители преживают - за все и сразу. В поле их "эмоциональных качелей" находятся и повышенные цены на бензин, на продовольствие, и общая нестабильная политическая ситуация в стране, а также приближающиеся выборы и многое другое. Ну мы просто не можем иначе. Так что здравствуй, грузинская осень! Мы тебя ждали!Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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