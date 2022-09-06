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Здравствуй, грузинская осень!
Здравствуй, грузинская осень!
Начало осени в Грузии ассоциируется не только с возобновлением учебного года в садах, школах и вузах, а эта пора родителям особенно выливается "в копеечку" и... 06.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-06T15:14+0400
2022-09-06T15:14+0400
2022-09-06T15:36+0400
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Но и с ожиданием перемен к лучшему - причем во всех социально-политическо-экономических смыслах.И пока премьер называет экономический рост в стране беспрецедентным, власти скрупулезно выполняют план по предоставлению Грузии статуса кандидата на членство в ЕС, Нацбанк борется за снижение колебаний обменного курса лари, а грузинские медики - с волнами коронавируса, обычные жители преживают - за все и сразу. В поле их "эмоциональных качелей" находятся и повышенные цены на бензин, на продовольствие, и общая нестабильная политическая ситуация в стране, а также приближающиеся выборы и многое другое. Ну мы просто не можем иначе. Так что здравствуй, грузинская осень! Мы тебя ждали!Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, общество
Здравствуй, грузинская осень!
15:14 06.09.2022 (обновлено: 15:36 06.09.2022)
Начало осени в Грузии ассоциируется не только с возобновлением учебного года в садах, школах и вузах, а эта пора родителям особенно выливается "в копеечку" и ознаменовывается нервными срывами
Но и с ожиданием перемен к лучшему - причем во всех социально-политическо-экономических смыслах.
И пока премьер называет экономический рост в стране беспрецедентным, власти скрупулезно выполняют план по предоставлению Грузии статуса кандидата на членство в ЕС, Нацбанк борется за снижение колебаний обменного курса лари, а грузинские медики - с волнами коронавируса, обычные жители преживают - за все и сразу.
В поле их "эмоциональных качелей" находятся и повышенные цены на бензин, на продовольствие, и общая нестабильная политическая ситуация в стране, а также приближающиеся выборы и многое другое. Ну мы просто не можем иначе. Так что здравствуй, грузинская осень! Мы тебя ждали!