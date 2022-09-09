https://sputnik-georgia.ru/20220909/strelyavshiy-v-politseyskogo-v-tbilisi-muzhchina-pytalsya-sbezhat-v-armeniyu-270266305.html

Стрелявший в полицейского в Тбилиси мужчина пытался сбежать в Армению

Стрелявший в полицейского в Тбилиси мужчина пытался сбежать в Армению

Обвиняемый выстрелил в 32-летнего сотрудника полиции на почве взаимной ссоры в Тбилиси из огнестрельного оружия и скрылся с места происшествия 09.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-09T10:23+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Полиция задержала 42-летнего мужчину, ранившего полицейского, при попытке бегства из страны на пропускном пункте "Садахло" грузино-армянской границе, сообщается на сайте МВД.Следствие установило, что обвиняемый выстрелил в 32-летнего сотрудника полиции на почве взаимной ссоры в Тбилиси из огнестрельного оружия и скрылся с места происшествия. Раненый полицейский на тот момент не был при исполнении служебных обязанностей, а находился вместе с друзьями на улице Табидзе, говорится в сообщении.К этому времени пострадавший доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. По информации ведомства, его жизни и здоровью ничто не угрожает.Уголовное дело возбуждено по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "противоправные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.

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