https://sputnik-georgia.ru/20220909/strelyavshiy-v-politseyskogo-v-tbilisi-muzhchina-pytalsya-sbezhat-v-armeniyu-270266305.html
Стрелявший в полицейского в Тбилиси мужчина пытался сбежать в Армению
Стрелявший в полицейского в Тбилиси мужчина пытался сбежать в Армению
Обвиняемый выстрелил в 32-летнего сотрудника полиции на почве взаимной ссоры в Тбилиси из огнестрельного оружия и скрылся с места происшествия 09.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-09T10:23+0400
2022-09-09T10:23+0400
2022-09-09T10:30+0400
грузия
новости
происшествия
тбилиси
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1d/251304994_0:91:3313:1955_1920x0_80_0_0_64c5f3d983c53b75d5bc345e62194f7c.jpg
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Полиция задержала 42-летнего мужчину, ранившего полицейского, при попытке бегства из страны на пропускном пункте "Садахло" грузино-армянской границе, сообщается на сайте МВД.Следствие установило, что обвиняемый выстрелил в 32-летнего сотрудника полиции на почве взаимной ссоры в Тбилиси из огнестрельного оружия и скрылся с места происшествия. Раненый полицейский на тот момент не был при исполнении служебных обязанностей, а находился вместе с друзьями на улице Табидзе, говорится в сообщении.К этому времени пострадавший доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. По информации ведомства, его жизни и здоровью ничто не угрожает.Уголовное дело возбуждено по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "противоправные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.
тбилиси
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1d/251304994_292:0:3021:2047_1920x0_80_0_0_b77b6f5cfebc9a34c3cd12eae9fbd912.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, тбилиси, армения
грузия, новости, происшествия, тбилиси, армения
Стрелявший в полицейского в Тбилиси мужчина пытался сбежать в Армению
10:23 09.09.2022 (обновлено: 10:30 09.09.2022)
Обвиняемый выстрелил в 32-летнего сотрудника полиции на почве взаимной ссоры в Тбилиси из огнестрельного оружия и скрылся с места происшествия
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Полиция задержала 42-летнего мужчину, ранившего полицейского, при попытке бегства из страны на пропускном пункте "Садахло" грузино-армянской границе, сообщается на сайте МВД.
Следствие установило, что обвиняемый выстрелил в 32-летнего сотрудника полиции на почве взаимной ссоры в Тбилиси из огнестрельного оружия и скрылся с места происшествия. Раненый полицейский на тот момент не был при исполнении служебных обязанностей, а находился вместе с друзьями на улице Табидзе, говорится в сообщении
.
К этому времени пострадавший доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. По информации ведомства, его жизни и здоровью ничто не угрожает.
Уголовное дело возбуждено по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "противоправные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.