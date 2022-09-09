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В Республиканской больнице Тбилиси появилось педиатрическое отделение амбулатории
В Республиканской больнице Тбилиси появилось педиатрическое отделение амбулатории
В настоящее время в Республиканской больнице идет реорганизация, в рамках которой уже обновлены инфраструктура и медтехника 09.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-09T13:50+0400
2022-09-09T13:50+0400
2022-09-09T13:50+0400
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. В амбулатории Тбилисской Центральной университетской клинике им. академика Н. Кипшидзе (Республиканская больница) добавилась педиатрическая служба, говорится на сайте Минздрава страны.Открытие грузинского фармрынка для Турции – сколько сэкономят жители на лекарствах? >>>В Республиканской больнице идет реорганизация, в рамках которой уже обновлены инфраструктура и медтехника. Для перехода с ковид-клиники, роль которой больница выполняла во время пандемии, на гибридный режим была проведены соответствующие инфраструктурные работы. Ранее в ведомстве также заявляли, что с целью усиления клиники планируется увеличение коек и добавление других медицинских направлений."У пациентов будет возможность получить консультацию педиатра, кардиолога, нефролога, ревматолога, оториноларинголога, офтальмолога, эндокринолога и других врачей-специалистов", - говорится в сообщении ведомства.Также в больнице можно будет пользоваться услугами высокотехнологичных инструментально-лабораторных исследований.Напомним, Республиканская больница входит в Медицинский холдинг Грузии, который объединяет клиники и медицинские центры, находящиеся на государственном финансировании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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республиканская больница, минздрав, общество, новости, грузия, тбилиси
республиканская больница, минздрав, общество, новости, грузия, тбилиси
В Республиканской больнице Тбилиси появилось педиатрическое отделение амбулатории
В настоящее время в Республиканской больнице идет реорганизация, в рамках которой уже обновлены инфраструктура и медтехника
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik.
В амбулатории Тбилисской Центральной университетской клинике им. академика Н. Кипшидзе (Республиканская больница) добавилась педиатрическая служба, говорится на сайте
Минздрава страны.
В Республиканской больнице идет реорганизация, в рамках которой уже обновлены инфраструктура и медтехника. Для перехода с ковид-клиники, роль которой больница выполняла во время пандемии, на гибридный режим была проведены соответствующие инфраструктурные работы.
Ранее в ведомстве также заявляли, что с целью усиления клиники планируется увеличение коек и добавление других медицинских направлений.
Отныне амбулатория, оснащенная современным медицинским оборудованием и укомплектованная квалифицированным медицинским персоналом, будет оказывать полное медицинское обслуживание пациентов детского возраста, отмечают в Минздраве.
"У пациентов будет возможность получить консультацию педиатра, кардиолога, нефролога, ревматолога, оториноларинголога, офтальмолога, эндокринолога и других врачей-специалистов", - говорится в сообщении ведомства.
Также в больнице можно будет пользоваться услугами высокотехнологичных инструментально-лабораторных исследований.
Напомним, Республиканская больница входит в Медицинский холдинг Грузии, который объединяет клиники и медицинские центры, находящиеся на государственном финансировании.