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За попытку изнасилования подростка на востоке Грузии задержан мужчина
За попытку изнасилования подростка на востоке Грузии задержан мужчина
Следствие установило, что обвиняемый осуществил в отношении несовершеннолетней девочки насилие сексуального характера 09.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-09T10:02+0400
2022-09-09T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. За попытку изнасилования 12-летней школьницы в регионе Шида Картли 63-летнему таксисту грозит бессрочное заключение, говорится в сообщении пресс-службы МВД Грузии.Следствие установило, что обвиняемый осуществил в отношении несовершеннолетней девочки, которая приходится ему соседкой, насилие сексуального характера.По информации "Рустави 2", пострадавшая девочка была другом ребенка обвиняемого.По распространенной версии, девочку посадил в машину знакомый таксист, а затем попытался установить с ней половой контакт. Позже мужчина шантажировал ее, посылая смс-сообщения, угрожая убить, если та кому-то расскажет о случившемся.Несмотря на угрозы, девочка рассказала маме, после чего следы таксиста исчезли.В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действия полиция задержала мужчину в качестве обвиняемого.Уголовное дело возбуждено по статье "Попытка изнасилования, совершенное заведомо с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет либо бессрочное заключение.
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грузия, новости, происшествия, шида картли
грузия, новости, происшествия, шида картли
За попытку изнасилования подростка на востоке Грузии задержан мужчина
10:02 09.09.2022 (обновлено: 10:25 09.09.2022)
Следствие установило, что обвиняемый осуществил в отношении несовершеннолетней девочки насилие сексуального характера
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. За попытку изнасилования 12-летней школьницы в регионе Шида Картли 63-летнему таксисту грозит бессрочное заключение, говорится в сообщении пресс-службы МВД Грузии.
Следствие установило, что обвиняемый осуществил в отношении несовершеннолетней девочки, которая приходится ему соседкой, насилие сексуального характера.
По информации "Рустави 2", пострадавшая девочка была другом ребенка обвиняемого.
По распространенной версии
, девочку посадил в машину знакомый таксист, а затем попытался установить с ней половой контакт. Позже мужчина шантажировал ее, посылая смс-сообщения, угрожая убить, если та кому-то расскажет о случившемся.
Несмотря на угрозы, девочка рассказала маме, после чего следы таксиста исчезли.
В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действия полиция задержала мужчину в качестве обвиняемого.
Уголовное дело возбуждено по статье "Попытка изнасилования, совершенное заведомо с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет либо бессрочное заключение.