https://sputnik-georgia.ru/20220910/valyutnye-rezervy-natsbanka-gruzii-prodolzhayut-rasti-270295732.html

Валютные резервы Нацбанка Грузии продолжают расти

Валютные резервы Нацбанка Грузии продолжают расти

Резервы Нацбанка достигали исторического максимума в конце 2021 года – 4 272,1 миллиона долларов 10.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Международные резервы Нацбанка Грузии на 31 августа 2022 года составили 4 260,7 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.За август резервы выросли на 104 миллиона долларов. По мнению аналитиков, рост объема резервов связан с переоценкой активов из-за колебаний курсов валют.С начала года резервы снизились на 11,8 миллиона долларов или на 0,2%. Резервы достигали исторического максимума в конце 2021 года – 4 272,1 миллиона долларов. За 2021 год рост резервов составил 361,3 миллиона долларов.Структура международных резервовМеждународные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 3,8 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах – 2,8 миллиарда долларов, и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ – один миллиард долларов.Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 449,7 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 28,4 тысячи долларов. Нацбанк Грузии не хранит средства в золоте.Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 11,9 миллиона долларов.

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