https://sputnik-georgia.ru/20220913/kak-vy-predpochitaete-rabotat-270392567.html
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13.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-13T17:18+0400
2022-09-13T17:18+0400
2022-09-13T17:18+0400
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2022
Новости
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Sputnik Грузия
опрос, опрос на сайте, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, грузия, общество, опросы
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Как вы предпочитаете работать?
© Photo: courtesy of IltsdailyЖенщина за работой
© Photo: courtesy of Iltsdaily