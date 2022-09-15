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"Это революционное решение" – глава парламента Грузии об электронной системе выборов
"Это революционное решение" – глава парламента Грузии об электронной системе выборов
Новая система позволит устранить все спекуляции на тему возможных фальсификаций, уверен политик 15.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-15T12:26+0400
2022-09-15T12:26+0400
2022-09-15T13:31+0400
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Решение правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" внедрить в стране систему электронных выборов является революционным и позволит устранить все спекуляции на тему возможных фальсификаций, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили."Грузинская мечта" приняла решение о внедрении правила регистрации избирателей и подсчета голосов с использованием электронной аппаратуры с 2024 года. Электронная система будет использована на большинстве избирательных участков, в том числе во всех городах и крупных населенных пунктах - это минимум 70% избирателей.По его словам, выборы по электронной системе пройдут во всех городах и селах, которые более или менее большие с точки зрения избирателей.Однако, проводить выборы по электронной системе в таких населенных пунктах, где всего 50 избирателей, из которых на выборы приходят 10, по словам Папуашвили, "просто неэффективно"."Проводить там электронные выборы не имеет смысла исходя из неэффективности расходов, а также в плане технического обеспечения… Кстати, для этого требуется большое финансирование из бюджета, и в этом плане были консультации с правительством по выделению средств. Нам нужно время, чтобы избирательная администрация подготовилась к этой процедуре", - отметил он.В итоге, это даст нам возможность устранить все спекуляции автоматически, добавил Папуашвили."Второе – у нас будут результаты сразу через несколько минут после закрытия участков. Это огромная страховка, чтобы не допустить повторения деструкции, которая была в 2020 году", - заявил Папуашвили.Проведение избирательной реформы с учетом рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ и Венецианской комиссии является одним из 12 условий для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.Как заявил ранее председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе, в ближайшие дни инициатива "Грузинской мечты" преобразится в законопроект, после чего, на основании консультаций с правительством Грузии, Центральной избирательной комиссией и экспертами отрасли, будут запланированы практические шаги для оборудования избирательных участков аппаратурой подсчета голосов.Для осуществления соответствующей реформы в парламенте Грузии создана рабочая группа под руководством Гиви Миканадзе. По словам Кобахидзе, часть представленных в рабочей группе предложений касается внедрения электронных технологий.В правящей партии уверены, что электронное голосование окончательно укрепит доверие общества к процессу подсчета голосов, устранит проблему дисбаланса в избирательных протоколах и раз и навсегда положит конец спекуляциям в связи с т.н. каруселями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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"Это революционное решение" – глава парламента Грузии об электронной системе выборов
12:26 15.09.2022 (обновлено: 13:31 15.09.2022)
Новая система позволит устранить все спекуляции на тему возможных фальсификаций, уверен политик
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Решение правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" внедрить в стране систему электронных выборов является революционным и позволит устранить все спекуляции на тему возможных фальсификаций, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
"Грузинская мечта" приняла решение о внедрении правила регистрации избирателей и подсчета голосов с использованием электронной аппаратуры с 2024 года. Электронная система будет использована на большинстве избирательных участков, в том числе во всех городах и крупных населенных пунктах - это минимум 70% избирателей.
"У нас было пилотирование электронной системы на выборах местного самоуправления, а сейчас в Батуми на промежуточных выборах. Данное решение по своей сути является не только важным, но и революционным в том плане, что лишает оснований для всяких спекуляций", - заявил Папуашвили в эфире "Имеди".
По его словам, выборы по электронной системе пройдут во всех городах и селах, которые более или менее большие с точки зрения избирателей.
Однако, проводить выборы по электронной системе в таких населенных пунктах, где всего 50 избирателей, из которых на выборы приходят 10, по словам Папуашвили, "просто неэффективно".
"Проводить там электронные выборы не имеет смысла исходя из неэффективности расходов, а также в плане технического обеспечения… Кстати, для этого требуется большое финансирование из бюджета, и в этом плане были консультации с правительством по выделению средств. Нам нужно время, чтобы избирательная администрация подготовилась к этой процедуре", - отметил он.
В итоге, это даст нам возможность устранить все спекуляции автоматически, добавил Папуашвили.
"Второе – у нас будут результаты сразу через несколько минут после закрытия участков. Это огромная страховка, чтобы не допустить повторения деструкции, которая была в 2020 году", - заявил Папуашвили.
Проведение избирательной реформы с учетом рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ и Венецианской комиссии является одним из 12 условий для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.
Как заявил ранее председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе, в ближайшие дни инициатива "Грузинской мечты" преобразится в законопроект, после чего, на основании консультаций с правительством Грузии, Центральной избирательной комиссией и экспертами отрасли, будут запланированы практические шаги для оборудования избирательных участков аппаратурой подсчета голосов.
Для осуществления соответствующей реформы в парламенте Грузии создана рабочая группа под руководством Гиви Миканадзе. По словам Кобахидзе, часть представленных в рабочей группе предложений касается внедрения электронных технологий.
В правящей партии уверены, что электронное голосование окончательно укрепит доверие общества к процессу подсчета голосов, устранит проблему дисбаланса в избирательных протоколах и раз и навсегда положит конец спекуляциям в связи с т.н. каруселями.