Грузинские воскресные школы за рубежом ближе познакомятся с родной культурой
© photo: Sputnik / StringerМинистерство культуры и спорта Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Общий бюджет, выделенный на конкурс, составляет более 24 тысяч долларов
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Министерство культуры Грузии объявило победителей конкурса "Культурные мероприятия для грузинских воскресных школ, действующих за рубежом", говорится в сообщении ведомства.
Минкульт назвал три проекта-победителя, среди них оказались:
1. Дворец искусств Грузии - Музей истории культуры.
© photo: Sputnik / StringerДворец искусств Art Palace
Дворец искусств Art Palace
© photo: Sputnik / Stringer
При финансовой поддержке Дворца искусств-Музея истории культуры через платформу ZOOM за рубежом будут проведены шесть онлайн-лекций для трех грузинских воскресных школ, действующих в Германии, Испании и Греции.
Лекции будут проведены на такие темы, как грузинская традиционная одежда и упряжь; работа царя Эрекле и царская одежда; грузинская анимация и ее история. Также профинансирована съемка короткометражного познавательного фильма о ходе реализации проекта, который будет размещен на официальной странице Дворца искусств.
2. Профессиональный Государственный театр юных зрителей имени Нодара Думбадзе.
Тбилисский театр юного зрителя им. Нодара Думбадзе
ТЮЗ проведет онлайн культурные мероприятия в Германии, Великобритании, Испании, Эстонии и США в пяти грузинских воскресных школах.
Также профинансируется организация культурных мероприятий в воскресных школах Афин и Салоников. В рамках мероприятий состоится встреча с заместителем председателя комитета по культуре парламента Грузии Кетеван Думбадзе, которая познакомит детей с произведениями грузинского писателя Нодара Думбадзе. Запланирована встреча и с певицей Ией Шуглиашвили, которая научит детским песням Инолы Гургулия, а также показ спектакля "Блоха и муравей".
3. "Школа Зурикелы" - исполнитель - Международный фонд имени Нодара Думбадзе.
Советский грузинский писатель Нодар Владимирович Думбадзе
© photo: Sputnik/
Фонд проведет культурно-образовательно-познавательные (литература, рисование, музыка) занятия для семи грузинских воскресных школ, действующих в Германии, Великобритании, Испании, Эстонии, Греции (Салоники, Афины) и США через платформу ZOOM.
В этом году по решению министерства проект реализуется на конкурсной основе. Общий бюджет, выделенный на конкурс, составляет 70 тысяч лари (более 24 тысяч долларов). В министерство обратились всего три заявителя.