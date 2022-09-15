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https://sputnik-georgia.ru/20220915/gruzinskie-voskresnye-shkoly-za-rubezhom-blizhe-poznakomyatsya-s-rodnoy-kulturoy-270413977.html
Грузинские воскресные школы за рубежом ближе познакомятся с родной культурой
Грузинские воскресные школы за рубежом ближе познакомятся с родной культурой
Общий бюджет, выделенный на конкурс, составляет более 24 тысяч долларов 15.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-15T08:31+0400
2022-09-15T08:31+0400
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
культура
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Министерство культуры Грузии объявило победителей конкурса "Культурные мероприятия для грузинских воскресных школ, действующих за рубежом", говорится в сообщении ведомства.Минкульт назвал три проекта-победителя, среди них оказались:1. Дворец искусств Грузии - Музей истории культуры.2. Профессиональный Государственный театр юных зрителей имени Нодара Думбадзе.3. "Школа Зурикелы" - исполнитель - Международный фонд имени Нодара Думбадзе.В этом году по решению министерства проект реализуется на конкурсной основе. Общий бюджет, выделенный на конкурс, составляет 70 тысяч лари (более 24 тысяч долларов). В министерство обратились всего три заявителя.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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министерство культуры, спорта и молодежи грузии, культура, грузия, новости
министерство культуры, спорта и молодежи грузии, культура, грузия, новости

Грузинские воскресные школы за рубежом ближе познакомятся с родной культурой

08:31 15.09.2022
© photo: Sputnik / StringerМинистерство культуры и спорта Грузии
Министерство культуры и спорта Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Общий бюджет, выделенный на конкурс, составляет более 24 тысяч долларов
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Министерство культуры Грузии объявило победителей конкурса "Культурные мероприятия для грузинских воскресных школ, действующих за рубежом", говорится в сообщении ведомства.
Минкульт назвал три проекта-победителя, среди них оказались:
1. Дворец искусств Грузии - Музей истории культуры.
© photo: Sputnik / StringerДворец искусств Art Palace
Дворец искусств Art Palace - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2022
Дворец искусств Art Palace
© photo: Sputnik / Stringer
При финансовой поддержке Дворца искусств-Музея истории культуры через платформу ZOOM за рубежом будут проведены шесть онлайн-лекций для трех грузинских воскресных школ, действующих в Германии, Испании и Греции.
Лекции будут проведены на такие темы, как грузинская традиционная одежда и упряжь; работа царя Эрекле и царская одежда; грузинская анимация и ее история. Также профинансирована съемка короткометражного познавательного фильма о ходе реализации проекта, который будет размещен на официальной странице Дворца искусств.
2. Профессиональный Государственный театр юных зрителей имени Нодара Думбадзе.
© Sputnik / Alexander ImedashviliТбилисский театр юного зрителя им. Нодара Думбадзе
Тбилисский театр юного зрителя им. Нодара Думбадзе - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2022
Тбилисский театр юного зрителя им. Нодара Думбадзе
© Sputnik / Alexander Imedashvili
ТЮЗ проведет онлайн культурные мероприятия в Германии, Великобритании, Испании, Эстонии и США в пяти грузинских воскресных школах.
Также профинансируется организация культурных мероприятий в воскресных школах Афин и Салоников. В рамках мероприятий состоится встреча с заместителем председателя комитета по культуре парламента Грузии Кетеван Думбадзе, которая познакомит детей с произведениями грузинского писателя Нодара Думбадзе. Запланирована встреча и с певицей Ией Шуглиашвили, которая научит детским песням Инолы Гургулия, а также показ спектакля "Блоха и муравей".
3. "Школа Зурикелы" - исполнитель - Международный фонд имени Нодара Думбадзе.
© photo: Sputnik / Перейти в фотобанкСоветский грузинский писатель Нодар Владимирович Думбадзе
Советский грузинский писатель Нодар Владимирович Думбадзе - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2022
Советский грузинский писатель Нодар Владимирович Думбадзе
© photo: Sputnik
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Фонд проведет культурно-образовательно-познавательные (литература, рисование, музыка) занятия для семи грузинских воскресных школ, действующих в Германии, Великобритании, Испании, Эстонии, Греции (Салоники, Афины) и США через платформу ZOOM.
В этом году по решению министерства проект реализуется на конкурсной основе. Общий бюджет, выделенный на конкурс, составляет 70 тысяч лари (более 24 тысяч долларов). В министерство обратились всего три заявителя.
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