https://sputnik-georgia.ru/20220915/gruzinskie-voskresnye-shkoly-za-rubezhom-blizhe-poznakomyatsya-s-rodnoy-kulturoy-270413977.html

Грузинские воскресные школы за рубежом ближе познакомятся с родной культурой

Грузинские воскресные школы за рубежом ближе познакомятся с родной культурой

Общий бюджет, выделенный на конкурс, составляет более 24 тысяч долларов 15.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-15T08:31+0400

2022-09-15T08:31+0400

2022-09-15T08:31+0400

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

культура

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Министерство культуры Грузии объявило победителей конкурса "Культурные мероприятия для грузинских воскресных школ, действующих за рубежом", говорится в сообщении ведомства.Минкульт назвал три проекта-победителя, среди них оказались:1. Дворец искусств Грузии - Музей истории культуры.2. Профессиональный Государственный театр юных зрителей имени Нодара Думбадзе.3. "Школа Зурикелы" - исполнитель - Международный фонд имени Нодара Думбадзе.В этом году по решению министерства проект реализуется на конкурсной основе. Общий бюджет, выделенный на конкурс, составляет 70 тысяч лари (более 24 тысяч долларов). В министерство обратились всего три заявителя.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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министерство культуры, спорта и молодежи грузии, культура, грузия, новости