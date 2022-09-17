https://sputnik-georgia.ru/20220917/kurs-lari-na-subbotu--28261-gel-270508706.html

Курс лари на субботу – 2,8261 GEL/$

Курс лари на субботу – 2,8261 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0040 лари по отношению к доллару 17.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-17T09:20+0400

2022-09-17T09:20+0400

2022-09-17T09:20+0400

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 17 сентября в размере 2,8261 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0040 лари по отношению к доллару.

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