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Курс лари на субботу – 2,8261 GEL/$
Курс лари на субботу – 2,8261 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0040 лари по отношению к доллару 17.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-17T09:20+0400
2022-09-17T09:20+0400
2022-09-17T09:20+0400
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 17 сентября в размере 2,8261 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0040 лари по отношению к доллару.
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экономика, грузия, новости, сша, национальный банк, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, доллар
экономика, грузия, новости, сша, национальный банк, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, доллар
Курс лари на субботу – 2,8261 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0040 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 17 сентября в размере 2,8261 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0040 лари по отношению к доллару.