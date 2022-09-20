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Движение на трассе Хашури-Ахалцихе-Вале будет ограничено
Движение на трассе Хашури-Ахалцихе-Вале будет ограничено
Ограничения вводятся в целях безопасности 20.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-20T08:31+0400
2022-09-20T08:31+0400
2022-09-20T18:51+0400
грузия
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тбилиси
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге международного значения Хашури-Ахалцихе-Вале будет ограничено 22-23 сентября, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.Отмечается, что ограничения вводятся в целях безопасности - на 53-54 км указанной дороги идут работы по замене старых парапетов. Проезжая часть дороги будет сужена на одной линии движения интервалами в 15-20 минут. В течение двух дней с 7:00 по 18:00 по тбилисскому времени после замены одного парапета, автомобильная дорога периодически будет открываться для того, чтобы пропустить автомобильный поток.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, общество, тбилиси, департамент автомобильных дорог
Движение на трассе Хашури-Ахалцихе-Вале будет ограничено
08:31 20.09.2022 (обновлено: 18:51 20.09.2022)
Ограничения вводятся в целях безопасности
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге международного значения Хашури-Ахалцихе-Вале будет ограничено 22-23 сентября, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
Отмечается, что ограничения вводятся в целях безопасности - на 53-54 км указанной дороги идут работы по замене старых парапетов.
Проезжая часть дороги будет сужена на одной линии движения интервалами в 15-20 минут. В течение двух дней с 7:00 по 18:00 по тбилисскому времени после замены одного парапета, автомобильная дорога периодически будет открываться для того, чтобы пропустить автомобильный поток.