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Курс лари на вторник – 2,8412 GEL/$

Курс лари на вторник – 2,8412 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0151 лари по отношению к доллару 20.09.2022, Sputnik Грузия

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2022-09-20T09:20+0400

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 20 сентября в размере 2,8412 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0151 лари по отношению к доллару.

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