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Полиция освободила двух женщин из захваченного в Кутаиси банка – СМИ
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Жилин: только ядерный щит России сдерживает США от начала третьей мировой
Жилин: только ядерный щит России сдерживает США от начала третьей мировой
В ядерной войне невозможно победить, а сами ядерные арсеналы - единственный инструмент, все еще способный сдерживать мир от скатывания в полноценную мировую... 20.09.2022, Sputnik Грузия
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Жилин.Зачем американские издания распространяют слухи о проблемах ядерных сил США? Как США хочет использовать спутники для выведения из строя ядерных сил противника? Что для Северной Кореи и мира означает провозглашение КНДР ядерной державой? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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сша, мультимедиа, видео, видео

Жилин: только ядерный щит России сдерживает США от начала третьей мировой

12:23 20.09.2022
© video: Sputnik
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В ядерной войне невозможно победить, а сами ядерные арсеналы - единственный инструмент, все еще способный сдерживать мир от скатывания в полноценную мировую войну
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Жилин.
Зачем американские издания распространяют слухи о проблемах ядерных сил США? Как США хочет использовать спутники для выведения из строя ядерных сил противника? Что для Северной Кореи и мира означает провозглашение КНДР ядерной державой?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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