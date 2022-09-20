https://sputnik-georgia.ru/20220920/zhilin-tolko-yadernyy-schit-rossii-sderzhivaet-ssha-ot-nachala-tretey-mirovoy-270591220.html

Жилин: только ядерный щит России сдерживает США от начала третьей мировой

Жилин: только ядерный щит России сдерживает США от начала третьей мировой

В ядерной войне невозможно победить, а сами ядерные арсеналы - единственный инструмент, все еще способный сдерживать мир от скатывания в полноценную мировую... 20.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-20T12:23+0400

2022-09-20T12:23+0400

2022-09-20T12:23+0400

сша

мультимедиа

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/14/270590832_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6ce5aedc6626c95afe946e46d624359a.jpg

Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Жилин.Зачем американские издания распространяют слухи о проблемах ядерных сил США? Как США хочет использовать спутники для выведения из строя ядерных сил противника? Что для Северной Кореи и мира означает провозглашение КНДР ядерной державой? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

сша, мультимедиа, видео, видео