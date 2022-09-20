https://sputnik-georgia.ru/20220920/zhilin-tolko-yadernyy-schit-rossii-sderzhivaet-ssha-ot-nachala-tretey-mirovoy-270591220.html
Жилин: только ядерный щит России сдерживает США от начала третьей мировой
Жилин: только ядерный щит России сдерживает США от начала третьей мировой
В ядерной войне невозможно победить, а сами ядерные арсеналы - единственный инструмент, все еще способный сдерживать мир от скатывания в полноценную мировую... 20.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-20T12:23+0400
2022-09-20T12:23+0400
2022-09-20T12:23+0400
сша
мультимедиа
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/14/270590832_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6ce5aedc6626c95afe946e46d624359a.jpg
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Жилин.Зачем американские издания распространяют слухи о проблемах ядерных сил США? Как США хочет использовать спутники для выведения из строя ядерных сил противника? Что для Северной Кореи и мира означает провозглашение КНДР ядерной державой? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/14/270590832_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f411da7c2116c76121fe05f0dae9192b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сша, мультимедиа, видео, видео
сша, мультимедиа, видео, видео
Жилин: только ядерный щит России сдерживает США от начала третьей мировой
В ядерной войне невозможно победить, а сами ядерные арсеналы - единственный инструмент, все еще способный сдерживать мир от скатывания в полноценную мировую войну
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Жилин.
Зачем американские издания распространяют слухи о проблемах ядерных сил США? Как США хочет использовать спутники для выведения из строя ядерных сил противника? Что для Северной Кореи и мира означает провозглашение КНДР ядерной державой?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.