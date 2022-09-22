https://sputnik-georgia.ru/20220922/zhiteley-gruzii-prizvali-otkazatsya-ot-avtomobiley-na-den-270679120.html
Жителей Грузии призвали отказаться от автомобилей на день
Жителей Грузии призвали отказаться от автомобилей на день
Старайтесь использовать любое экологически чистое средство передвижения, обратились к жителям Грузии 22.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-22T16:26+0400
2022-09-22T16:26+0400
2022-09-22T16:26+0400
грузия
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24836/63/248366336_0:89:3000:1777_1920x0_80_0_0_3fc235c24818cd5cb9a8fa08988cf7c3.jpg
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. В министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии призвали граждан присоединиться к международному дню без автомобиля и на один день отказаться от личной машины, а в случае надобности - воспользоваться общественным транспортом.Всемирный День без автомобиля (World Carfree Day) ежегодно проводится во многих странах 22 сентября.Еврокомиссия учредила Всемирный день без автомобиля в 2000 году. Это символическая международная акция, цель которой напомнить обществу о вреде чрезмерной автомобилизации для природы и человека, а также предоставить возможные альтернативы этому транспортному средству.В предыдущие годы в Грузии в этот день устраивали велопробеги. Участие в акции принимали эко-активисты, представители НПО, дипкорпуса, спортсмены, телеведущие, члены правительства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24836/63/248366336_256:0:2744:1866_1920x0_80_0_0_0cc0c0cc3a595e427cd4e7a3fe1e0adf.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости
грузия, общество, новости
Жителей Грузии призвали отказаться от автомобилей на день
Старайтесь использовать любое экологически чистое средство передвижения, обратились к жителям Грузии
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. В министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии призвали граждан присоединиться к международному дню без автомобиля и на один день отказаться от личной машины, а в случае надобности - воспользоваться общественным транспортом.
Всемирный День без автомобиля (World Carfree Day) ежегодно проводится во многих странах 22 сентября.
"22 сентября оставь дома транспорт, работающий на горючем, и пользуйся велосипедом, передвигайся пешком, старайся использовать любое экологически чистое средство передвижения", - говорится в сообщении министерства.
Еврокомиссия учредила Всемирный день без автомобиля в 2000 году. Это символическая международная акция, цель которой напомнить обществу о вреде чрезмерной автомобилизации для природы и человека, а также предоставить возможные альтернативы этому транспортному средству.
В предыдущие годы в Грузии в этот день устраивали велопробеги. Участие в акции принимали эко-активисты, представители НПО, дипкорпуса, спортсмены, телеведущие, члены правительства.