https://sputnik-georgia.ru/20220922/zhiteley-gruzii-prizvali-otkazatsya-ot-avtomobiley-na-den-270679120.html

Жителей Грузии призвали отказаться от автомобилей на день

Жителей Грузии призвали отказаться от автомобилей на день

Старайтесь использовать любое экологически чистое средство передвижения, обратились к жителям Грузии 22.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-22T16:26+0400

2022-09-22T16:26+0400

2022-09-22T16:26+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. В министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии призвали граждан присоединиться к международному дню без автомобиля и на один день отказаться от личной машины, а в случае надобности - воспользоваться общественным транспортом.Всемирный День без автомобиля (World Carfree Day) ежегодно проводится во многих странах 22 сентября.Еврокомиссия учредила Всемирный день без автомобиля в 2000 году. Это символическая международная акция, цель которой напомнить обществу о вреде чрезмерной автомобилизации для природы и человека, а также предоставить возможные альтернативы этому транспортному средству.В предыдущие годы в Грузии в этот день устраивали велопробеги. Участие в акции принимали эко-активисты, представители НПО, дипкорпуса, спортсмены, телеведущие, члены правительства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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