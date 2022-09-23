https://sputnik-georgia.ru/20220923/minobrazovaniya-gruzii-sdelaet-shkolnoe-obrazovanie-dostupnym-dlya-vsekh-270714985.html
Минобразования Грузии сделает школьное образование доступным для всех
Минобразования Грузии сделает школьное образование доступным для всех
В рамках проекта "Ни один ребенок без образования" была разработана новая модель 23.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-23T16:37+0400
2022-09-23T16:37+0400
2022-09-23T16:47+0400
грузия
новости
общество
норвегия
тбилиси
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/11/250908763_81:333:3130:2048_1920x0_80_0_0_0bed8c94624171ba08165ac0621e27d3.jpg
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Министерство образования и науки Грузии намерено повысить доступ к качественному образованию детей со специальными образовательными нуждами и представляющих другие уязвимые группы, говорится в сообщении пресс-службы министерства.С этой целью в рамках трехлетнего проекта "Ни один ребенок без образования" была разработана новая модель национальной системы по поддержке инклюзивного образования. Главная цель проекта - усилить качество системы национального образования и инклюзивности в стране.Инклюзивное образование - это форма обучения, при которой каждому человеку, независимо от имеющихся физических, интеллектуальных, социальных, эмоциональных, языковых и других особенностей, предоставляется возможность учиться в общеобразовательных учреждениях.Внедрение новой системы подразумевает многостороннюю образовательную поддержку, ориентированную на индивидуальные нужды и возможности каждого ребенка, и улучшение качества инклюзивного образования в учебной среде.Проект "Ни один ребенок без образования" осуществляется благодаря сотрудничеству министерства образования Грузии, Детского фонда ООН, министерства иностранных дел Норвегии и Национальной службы специальных образовательных нужд Норвегии.В рамках проекта в Службе школьных приставов будет создано управление по координации национальной системы поддержки инклюзивного образования, которое предоставит школьному сообществу новые услуги.Какими новшествами встречают новый учебный год школы Грузии?>>Новая модель предусматривает мобилизацию разных услуг в едином пространстве, что будет способствовать координированному управлению ресурсами, их эффективному управлению и укреплению компетенций кадров.Новая система также обеспечит усиление ресурс-школ, консультирование образовательных школ, формирование эффективных операционных групп и при необходимости развитие новых услуг.С октября текущего года до конца 2023 года пройдут тренинги для ответственных за способствование качественному инклюзивному образованию. Это будут тренинги по развитию лидерства и консультирования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
норвегия
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/11/250908763_523:327:2818:2048_1920x0_80_0_0_a6103ce77d10f4d95a7702d6c56ab3e1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, норвегия, тбилиси, оон
грузия, новости, общество, норвегия, тбилиси, оон
Минобразования Грузии сделает школьное образование доступным для всех
16:37 23.09.2022 (обновлено: 16:47 23.09.2022)
В рамках проекта "Ни один ребенок без образования" была разработана новая модель
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Министерство образования и науки Грузии намерено повысить доступ к качественному образованию детей со специальными образовательными нуждами и представляющих другие уязвимые группы, говорится в сообщении пресс-службы министерства.
С этой целью в рамках трехлетнего проекта "Ни один ребенок без образования" была разработана новая модель национальной системы по поддержке инклюзивного образования. Главная цель проекта - усилить качество системы национального образования и инклюзивности в стране.
Инклюзивное образование - это форма обучения, при которой каждому человеку, независимо от имеющихся физических, интеллектуальных, социальных, эмоциональных, языковых и других особенностей, предоставляется возможность учиться в общеобразовательных учреждениях.
Внедрение новой системы подразумевает многостороннюю образовательную поддержку, ориентированную на индивидуальные нужды и возможности каждого ребенка, и улучшение качества инклюзивного образования в учебной среде.
Проект "Ни один ребенок без образования" осуществляется благодаря сотрудничеству министерства образования Грузии, Детского фонда ООН, министерства иностранных дел Норвегии и Национальной службы специальных образовательных нужд Норвегии.
В рамках проекта в Службе школьных приставов будет создано управление по координации национальной системы поддержки инклюзивного образования, которое предоставит школьному сообществу новые услуги.
Новая модель предусматривает мобилизацию разных услуг в едином пространстве, что будет способствовать координированному управлению ресурсами, их эффективному управлению и укреплению компетенций кадров.
Новая система также обеспечит усиление ресурс-школ, консультирование образовательных школ, формирование эффективных операционных групп и при необходимости развитие новых услуг.
С октября текущего года до конца 2023 года пройдут тренинги для ответственных за способствование качественному инклюзивному образованию. Это будут тренинги по развитию лидерства и консультирования.