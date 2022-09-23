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Минобразования Грузии сделает школьное образование доступным для всех

Минобразования Грузии сделает школьное образование доступным для всех

В рамках проекта "Ни один ребенок без образования" была разработана новая модель 23.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Министерство образования и науки Грузии намерено повысить доступ к качественному образованию детей со специальными образовательными нуждами и представляющих другие уязвимые группы, говорится в сообщении пресс-службы министерства.С этой целью в рамках трехлетнего проекта "Ни один ребенок без образования" была разработана новая модель национальной системы по поддержке инклюзивного образования. Главная цель проекта - усилить качество системы национального образования и инклюзивности в стране.Инклюзивное образование - это форма обучения, при которой каждому человеку, независимо от имеющихся физических, интеллектуальных, социальных, эмоциональных, языковых и других особенностей, предоставляется возможность учиться в общеобразовательных учреждениях.Внедрение новой системы подразумевает многостороннюю образовательную поддержку, ориентированную на индивидуальные нужды и возможности каждого ребенка, и улучшение качества инклюзивного образования в учебной среде.Проект "Ни один ребенок без образования" осуществляется благодаря сотрудничеству министерства образования Грузии, Детского фонда ООН, министерства иностранных дел Норвегии и Национальной службы специальных образовательных нужд Норвегии.В рамках проекта в Службе школьных приставов будет создано управление по координации национальной системы поддержки инклюзивного образования, которое предоставит школьному сообществу новые услуги.Какими новшествами встречают новый учебный год школы Грузии?>>Новая модель предусматривает мобилизацию разных услуг в едином пространстве, что будет способствовать координированному управлению ресурсами, их эффективному управлению и укреплению компетенций кадров.Новая система также обеспечит усиление ресурс-школ, консультирование образовательных школ, формирование эффективных операционных групп и при необходимости развитие новых услуг.С октября текущего года до конца 2023 года пройдут тренинги для ответственных за способствование качественному инклюзивному образованию. Это будут тренинги по развитию лидерства и консультирования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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