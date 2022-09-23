https://sputnik-georgia.ru/20220923/naznacheny-novye-glavy-politsii-v-regionakh-kakheti-i-shida-kartli-270710753.html

Назначены новые главы полиции в регионах Кахети и Шида Картли

Назначены новые главы полиции в регионах Кахети и Шида Картли

В МВД подчеркивают, что новые руководители полиции имеют многолетний опыт работы в правоохранительной системе 23.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-23T15:49+0400

2022-09-23T15:49+0400

2022-09-23T15:49+0400

грузия

новости

кахети

шида картли

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Полковник Теймураз Каландадзе назначен на должность директора департамента полиции Кахети министерства внутренних дел Грузии, говорится в сообщении на сайте ведомства.До этого времени Каландадзе занимал пост директора департамента полиции Шида Картли.По информации пресс-службы МВД, на этой должности его заменит полковник Валерий Телия, который до того был заместителем руководителя указанного департамента.Теймураз Каландадзе и Валерий Телия имеют многолетний опыт работы в правоохранительной системе. В разные годы они занимали позиции руководителей в подразделениях министерства внутренних дел Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

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