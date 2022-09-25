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Ртвели 2022: в Кахети переработано более 142 тысяч тонн винограда

Ртвели 2022: в Кахети переработано более 142 тысяч тонн винограда

В винном регионе Кахети 205 компаний переработали до 142 тысяч тонн винограда 25.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-25T10:20+0400

2022-09-25T10:20+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Виноград на заводы в рамках Ртвели-2022 сдали до 13 тысяч фермеров региона Кахети, заработав порядка 141 миллиона лари (49,6 миллиона долларов), сообщает Национальное агентство вина.Сезон сбора урожая и его сдача на заводы традиционно начался в муниципалитетах Дедоплисцкаро и Сигнаги (Восточная Грузия). На данный момент Ртвели в активной фазе практически во всех районах, кроме Сагареджо, где собирать виноград начинают немного позже.По последним данным, в Кахети 205 компаний переработали до 142 тысяч тонн винограда. Из них до 75 тысяч тонн виноград сорта "Ркацители", до 58 тысяч тонн "Саперави" и 4 тысячи тонн —"Кахури мцване". Остальное виноград других сортов.По информации Агентства, 35 тысяч тонн "Саперави" виноградари реализовали за 1,55-1,75 лари (50-60 центов) за килограмм, а 14 тысяч тонн "Ркацители" за 0,95-1,1 лари (30-40 центов), что указывает на высокий спрос на качественный виноград и готовность платить соответствующим образом.Суточная переработка винограда в пределах 10 тысяч тонн.В целях сохранения положительной динамики развития винодельческой отрасли правительство принято решение о субсидировании урожая винограда и в 2022 году.Предприятие, которое закупит у фермера не менее 100 тонн винограда сортов "Ркацители" и "Кахури мцване" на сумму не менее 90 тетри (31,7 цента) за килограмм, получит субсидию в размере 35 тетри (12,3 цента).В рамках программы реализовать свой урожай смогут до 25 тысяч фермеров-виноградарей. Субсидирование винограда в этом году обойдется государству примерно в 150 миллионов лари (52,8 млн долларов).В Координационном штабе Ртвели на данный момент зарегистрированы более 400 винных компаний и погребов, которые поэтапно подключатся к процессу приема-переработки винограда.В текущем году в Грузии ожидается рекордный урожай винограда – около 300 тысяч тонн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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