https://sputnik-georgia.ru/20220926/oppozitsiya-pobezhdaet-na-parlamentskikh-vyborakh-v-italii-270762726.html

Оппозиция побеждает на парламентских выборах в Италии

Оппозиция побеждает на парламентских выборах в Италии

Первое заседание парламента Италии нового созыва запланировано на 13 октября 26.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-26T08:02+0400

2022-09-26T08:02+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Правоцентристская коалиция получает достаточно голосов для формирования парламентского большинства на прошедших в воскресенье парламентских выборах.По данным МВД Италии, подсчитано более 80%, поданных на выборах в Сенат и свыше 70% – в Палату депутатов.Коалиция правоцентристских сил, объединяющая партии "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия" и "Мы, умеренные" заполучила более 44% голосов избирателей. При этом ведущей политической силой страны впервые становится правая партия "Братья Италии" во главе с Джорджей Мелони (более 26%). По мнению местных наблюдателей, подсчет оставшихся бюллетеней не может изменить ситуацию, передает РИА Новости.В Италии стартовали всеобщие выборы в парламент >>Правящая левоцентристская коалиция партий, средний показатель которой для обеих палат составил около 26,7%, заявила о переходе в оппозицию.Новый парламент страны станет меньше на треть: Палата депутатов будет насчитывать 400 народных избранников, а Сенат – 200. Результаты выборов, перенесенные на парламентские кресла, дают правоцентристской коалиции более, чем трехкратное преимущество над левыми.Итоговая явка на выборах побила антирекорд, составив 63,95%, что на 9% меньше, чем на предыдущих выборах. Первое заседание парламента нового созыва намечено на 13 октября.Реакция на выборы в ЕвросоюзеДепутат Европарламента Томас Вайц, сопредседатель Европейской партии зеленых, считает, что победа оппозиции в Италии "может стать катастрофой для Европы".Заместитель председателя Европейского парламента Катарина Барли также обеспокоена лидированием на выборах в Италии правоцентристской коалиции и считает, что Джорджа Мелони будет брать пример с таких политиков, как экс-президент США Дональд Трамп и нынешний премьер Венгрии Виктор Орбан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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