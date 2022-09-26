https://sputnik-georgia.ru/20220926/vosstanovlenie-desyatikilometrovogo-uchastka-dorogi-v-adzharii-idet-v-aktivnom-rezhime-270773960.html

Ремонт дороги из Аджарии в Самцхе-Джавахети идет полным ходом

Ремонт дороги из Аджарии в Самцхе-Джавахети идет полным ходом

На осуществление проекта из госбюджета выделено почти 4 миллиона долларов 26.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-26T13:09+0400

2022-09-26T13:09+0400

2022-09-26T13:49+0400

грузия

новости

общество

аджария

батуми

ахалцихе

грузинские дороги, машины и их водители

департамент автомобильных дорог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23676/63/236766307_0:463:1995:1585_1920x0_80_0_0_4f4bf8cf4548b4a009aef6b3e702918a.jpg

ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Ремонт десятикилометрового участка дороги Батуми, Ангиса (Аджария) - Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети) идет полным ходом, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии. Рельеф ремонтируемого участка дороги (59-68 км) является горным. Дорога проходит в том числе по населенной территории. Согласно проекту, будут улучшены технические параметры дороги, обновлены один мост, кюветы и искусственные сооружения, остановки и дорожные знаки. На отдельных участках будет расширена проезжая часть дороги.Данный участок дороги является связывающим звеном с автомобильными дорогами международного значения Сенаки-Поти-Сарпи и Хашури-Ахалцихе-Вале.На осуществление проекта из госбюджета выделено 11 миллионов лари (3,8 миллиона долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

аджария

батуми

ахалцихе

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, аджария, батуми, ахалцихе, грузинские дороги, машины и их водители, департамент автомобильных дорог