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Ремонт дороги из Аджарии в Самцхе-Джавахети идет полным ходом
Ремонт дороги из Аджарии в Самцхе-Джавахети идет полным ходом
На осуществление проекта из госбюджета выделено почти 4 миллиона долларов 26.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-26T13:09+0400
2022-09-26T13:09+0400
2022-09-26T13:49+0400
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Ремонт десятикилометрового участка дороги Батуми, Ангиса (Аджария) - Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети) идет полным ходом, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии. Рельеф ремонтируемого участка дороги (59-68 км) является горным. Дорога проходит в том числе по населенной территории. Согласно проекту, будут улучшены технические параметры дороги, обновлены один мост, кюветы и искусственные сооружения, остановки и дорожные знаки. На отдельных участках будет расширена проезжая часть дороги.Данный участок дороги является связывающим звеном с автомобильными дорогами международного значения Сенаки-Поти-Сарпи и Хашури-Ахалцихе-Вале.На осуществление проекта из госбюджета выделено 11 миллионов лари (3,8 миллиона долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, аджария, батуми, ахалцихе, грузинские дороги, машины и их водители, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, общество, аджария, батуми, ахалцихе, грузинские дороги, машины и их водители, департамент автомобильных дорог
Ремонт дороги из Аджарии в Самцхе-Джавахети идет полным ходом
13:09 26.09.2022 (обновлено: 13:49 26.09.2022)
На осуществление проекта из госбюджета выделено почти 4 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik.
Ремонт десятикилометрового участка дороги Батуми, Ангиса (Аджария) - Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети) идет полным ходом, говорится в сообщении
департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии.
Рельеф ремонтируемого участка дороги (59-68 км) является горным. Дорога проходит в том числе по населенной территории.
Согласно проекту, будут улучшены технические параметры дороги, обновлены один мост, кюветы и искусственные сооружения, остановки и дорожные знаки. На отдельных участках будет расширена проезжая часть дороги.
Данный участок дороги является связывающим звеном с автомобильными дорогами международного значения Сенаки-Поти-Сарпи и Хашури-Ахалцихе-Вале.
На осуществление проекта из госбюджета выделено 11 миллионов лари (3,8 миллиона долларов).