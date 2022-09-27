Обвиняемый в захвате "Банка Грузии" может пожаловаться на полицейских – министр
© photo: Sputnik / StringerЗахват заложников в отделении Сакартвелос банки в Кутаиси. Задержание грабителя
© photo: Sputnik / Stringer
Обвиняемый Григол Нарсия был задержан в день нападения на месте преступления 20 сентября
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Обвиняемый в захвате филиала "Банка Грузии" в Кутаиси (регион Имерети) Григол Нарсия при желании может пожаловаться на полученные в ходе задержания телесные повреждения в соответствующие ведомства, заявил глава МВД Вахтанг Гомелаури.
Нарсия был задержан в день нападения на месте преступления 20 сентября. Через два дня ему предъявили обвинение по статьям "Террористический акт", "Захват заложников с террористической целью" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов".
"Ему были нанесены повреждения в ходе задержания. Есть службы, и если этот человек жалуется, что его потом избили или били где-то, или что было давление, он пожалуется и в другие службы. Госинспектор, прокуратура расследуют, не превысили ли сотрудники полиции свои полномочия", – сказал Гомелаури.
Министр пояснил, что мужчина был "увешен бомбами и ручными гранатами". При задержании он оказал сопротивление, тогда он и получил повреждения.
"Я, действительно, не видел эту фотографию. Когда мы поднялись в департамент, у этого человека были повреждения на лице. Я вошел и поговорил с ним. Сейчас я не скажу, о чем говорил с ним", – сказал Гомелаури.
© photo: Sputnik / StringerЗахват заложников в отделении Сакартвелос банки в Кутаиси. Задержание грабителя
Захват заложников в отделении Сакартвелос банки в Кутаиси. Задержание грабителя
© photo: Sputnik / Stringer
По данным следствия, 20 сентября в 11:15 утра человек в военной униформе, маске и перчатках, вооруженный гранатой, кустарно переделанным огнестрельным оружием и боевыми патронами и вручную изготовленным имитированным взрывным устройством, ворвался в сервис-центр "Банка Грузии" в Кутаиси и выстрелил из оружия для того, чтобы припугнуть находящихся там людей.
© photo: Sputnik / StringerЗахват заложников в отделении Сакартвелос банки в Кутаиси. Задержание грабителя
Захват заложников в отделении Сакартвелос банки в Кутаиси. Задержание грабителя
© photo: Sputnik / Stringer
Угрожая лишением жизни находившимся в банке гражданам, злоумышленник потребовал выполнения его требований. Сразу после захвата банка нескольким гражданам удалось сбежать, а 13 человек обвиняемый взял в заложники.
Он собрал всех заложников в одной комнате, потребовал связаться с полицией, руководством банка и включить прямой эфир в соцсетях, чтобы информировать общество о нападении.
© photo: Sputnik / StringerЗахват заложников в отделении Сакартвелос банки в Кутаиси. Задержание грабителя
Захват заложников в отделении Сакартвелос банки в Кутаиси. Задержание грабителя
© photo: Sputnik / Stringer
После установления связи с представителями власти захватчик потребовал 2 миллиона долларов, вертолет, микроавтобус, государственный флаг Российской Федерации и удочку.
В случае невыполнения требований или проведения спецоперации по освобождению заложников, обвиняемый угрожал взрывом гранаты, приведенной в боевую готовность, и убийством заложников, сказано в материалах дела.
Спустя несколько часов при участии полиции из банка удалось вывести пять заложников, а в 19:36, несмотря на оказываемое сопротивление, удалось задержать обвиняемого. После этого были освобождены остальные заложники.
В случае подтверждения вины Григолу Нарсия грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.