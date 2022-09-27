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https://sputnik-georgia.ru/20220927/obvinyaemyy-v-zakhvate-banka-gruzii-mozhet-pozhalovatsya-na-politseyskikh--ministr-270805108.html
Обвиняемый в захвате "Банка Грузии" может пожаловаться на полицейских – министр
Обвиняемый в захвате "Банка Грузии" может пожаловаться на полицейских – министр
Обвиняемый Григол Нарсия был задержан в день нападения на месте преступления 20 сентября 27.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-27T14:17+0400
2022-09-27T14:17+0400
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Обвиняемый в захвате филиала "Банка Грузии" в Кутаиси (регион Имерети) Григол Нарсия при желании может пожаловаться на полученные в ходе задержания телесные повреждения в соответствующие ведомства, заявил глава МВД Вахтанг Гомелаури.Нарсия был задержан в день нападения на месте преступления 20 сентября. Через два дня ему предъявили обвинение по статьям "Террористический акт", "Захват заложников с террористической целью" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов".Министр пояснил, что мужчина был "увешен бомбами и ручными гранатами". При задержании он оказал сопротивление, тогда он и получил повреждения."Я, действительно, не видел эту фотографию. Когда мы поднялись в департамент, у этого человека были повреждения на лице. Я вошел и поговорил с ним. Сейчас я не скажу, о чем говорил с ним", – сказал Гомелаури.По данным следствия, 20 сентября в 11:15 утра человек в военной униформе, маске и перчатках, вооруженный гранатой, кустарно переделанным огнестрельным оружием и боевыми патронами и вручную изготовленным имитированным взрывным устройством, ворвался в сервис-центр "Банка Грузии" в Кутаиси и выстрелил из оружия для того, чтобы припугнуть находящихся там людей.Угрожая лишением жизни находившимся в банке гражданам, злоумышленник потребовал выполнения его требований. Сразу после захвата банка нескольким гражданам удалось сбежать, а 13 человек обвиняемый взял в заложники.Он собрал всех заложников в одной комнате, потребовал связаться с полицией, руководством банка и включить прямой эфир в соцсетях, чтобы информировать общество о нападении.После установления связи с представителями власти захватчик потребовал 2 миллиона долларов, вертолет, микроавтобус, государственный флаг Российской Федерации и удочку.В случае невыполнения требований или проведения спецоперации по освобождению заложников, обвиняемый угрожал взрывом гранаты, приведенной в боевую готовность, и убийством заложников, сказано в материалах дела.Спустя несколько часов при участии полиции из банка удалось вывести пять заложников, а в 19:36, несмотря на оказываемое сопротивление, удалось задержать обвиняемого. После этого были освобождены остальные заложники.В случае подтверждения вины Григолу Нарсия грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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кутаиси, "банк грузии", грузия, происшествия, новости, вахтанг гомелаури, тбилиси, имерети
кутаиси, "банк грузии", грузия, происшествия, новости, вахтанг гомелаури, тбилиси, имерети

Обвиняемый в захвате "Банка Грузии" может пожаловаться на полицейских – министр

14:17 27.09.2022
© photo: Sputnik / StringerЗахват заложников в отделении Сакартвелос банки в Кутаиси. Задержание грабителя
Захват заложников в отделении Сакартвелос банки в Кутаиси. Задержание грабителя - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Обвиняемый Григол Нарсия был задержан в день нападения на месте преступления 20 сентября
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Обвиняемый в захвате филиала "Банка Грузии" в Кутаиси (регион Имерети) Григол Нарсия при желании может пожаловаться на полученные в ходе задержания телесные повреждения в соответствующие ведомства, заявил глава МВД Вахтанг Гомелаури.
Нарсия был задержан в день нападения на месте преступления 20 сентября. Через два дня ему предъявили обвинение по статьям "Террористический акт", "Захват заложников с террористической целью" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов".

"Ему были нанесены повреждения в ходе задержания. Есть службы, и если этот человек жалуется, что его потом избили или били где-то, или что было давление, он пожалуется и в другие службы. Госинспектор, прокуратура расследуют, не превысили ли сотрудники полиции свои полномочия", – сказал Гомелаури.

Министр пояснил, что мужчина был "увешен бомбами и ручными гранатами". При задержании он оказал сопротивление, тогда он и получил повреждения.
"Я, действительно, не видел эту фотографию. Когда мы поднялись в департамент, у этого человека были повреждения на лице. Я вошел и поговорил с ним. Сейчас я не скажу, о чем говорил с ним", – сказал Гомелаури.
© photo: Sputnik / StringerЗахват заложников в отделении Сакартвелос банки в Кутаиси. Задержание грабителя
Захват заложников в отделении Сакартвелос банки в Кутаиси. Задержание грабителя - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2022
Захват заложников в отделении Сакартвелос банки в Кутаиси. Задержание грабителя
© photo: Sputnik / Stringer
По данным следствия, 20 сентября в 11:15 утра человек в военной униформе, маске и перчатках, вооруженный гранатой, кустарно переделанным огнестрельным оружием и боевыми патронами и вручную изготовленным имитированным взрывным устройством, ворвался в сервис-центр "Банка Грузии" в Кутаиси и выстрелил из оружия для того, чтобы припугнуть находящихся там людей.
© photo: Sputnik / StringerЗахват заложников в отделении Сакартвелос банки в Кутаиси. Задержание грабителя
Захват заложников в отделении Сакартвелос банки в Кутаиси. Задержание грабителя - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2022
Захват заложников в отделении Сакартвелос банки в Кутаиси. Задержание грабителя
© photo: Sputnik / Stringer
Угрожая лишением жизни находившимся в банке гражданам, злоумышленник потребовал выполнения его требований. Сразу после захвата банка нескольким гражданам удалось сбежать, а 13 человек обвиняемый взял в заложники.
Он собрал всех заложников в одной комнате, потребовал связаться с полицией, руководством банка и включить прямой эфир в соцсетях, чтобы информировать общество о нападении.
© photo: Sputnik / StringerЗахват заложников в отделении Сакартвелос банки в Кутаиси. Задержание грабителя
Захват заложников в отделении Сакартвелос банки в Кутаиси. Задержание грабителя - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2022
Захват заложников в отделении Сакартвелос банки в Кутаиси. Задержание грабителя
© photo: Sputnik / Stringer
После установления связи с представителями власти захватчик потребовал 2 миллиона долларов, вертолет, микроавтобус, государственный флаг Российской Федерации и удочку.
В случае невыполнения требований или проведения спецоперации по освобождению заложников, обвиняемый угрожал взрывом гранаты, приведенной в боевую готовность, и убийством заложников, сказано в материалах дела.
Спустя несколько часов при участии полиции из банка удалось вывести пять заложников, а в 19:36, несмотря на оказываемое сопротивление, удалось задержать обвиняемого. После этого были освобождены остальные заложники.
В случае подтверждения вины Григолу Нарсия грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.
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