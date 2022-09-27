https://sputnik-georgia.ru/20220927/test-ko-vsemirnomu-dnyu-turizma-270831899.html
Тест ко Всемирному дню туризма
Тест ко Всемирному дню туризма
27 сентября в мире отмечается Всемирный день туризма, цель которого пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей... 27.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-27T12:07+0400
2022-09-27T12:07+0400
2022-09-28T12:08+0400
тесты
интерактив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/1a/266918340_0:136:3161:1914_1920x0_80_0_0_4cf2b9a572864aa6b52e319837f0c6fb.jpg
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/1a/266918340_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_cb9180eeb8b2a435f480c46da49a8c50.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тесты, интерактив, тесты
Тест ко Всемирному дню туризма
12:07 27.09.2022 (обновлено: 12:08 28.09.2022)
27 сентября в мире отмечается Всемирный день туризма, цель которого пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест.