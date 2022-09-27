https://sputnik-georgia.ru/20220927/test-ko-vsemirnomu-dnyu-turizma-270831899.html

Тест ко Всемирному дню туризма

Тест ко Всемирному дню туризма

27 сентября в мире отмечается Всемирный день туризма, цель которого пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей... 27.09.2022, Sputnik Грузия

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тесты

интерактив

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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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тесты, интерактив, тесты