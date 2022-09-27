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В Грузии выявили недобросовестную конкуренцию в туристическом бизнесе
В Грузии выявили недобросовестную конкуренцию в туристическом бизнесе
В ходе изучения спора между двумя компаниями в секторе туризма подтвердился факт недобросовестной конкуренции 27.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-27T15:40+0400
2022-09-27T15:40+0400
2022-09-27T15:51+0400
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. В Грузии оштрафовали компанию, которая, скопировав товарные знаки своего конкурента, предоставляла туристам услуги городских туров по Тбилиси, говорится в сообщении на сайте Национального агентства конкуренции.По информации Агентства, в ходе изучения спора между двумя компаниями в секторе туризма подтвердился факт недобросовестной конкуренции.Кроме того, в текущем году Национальное агентство конкуренции завершило изучение предполагаемого злоупотребления доминирующим положением в страховом/больничном секторе. Нарушение не подтвердилось, хотя выданы две рекомендации для амбулаторных учреждений.На данный момент Агентство изучает три дела: предположительный факт согласованных действий на рынке автомобильного топлива; в сфере переводов – предполагаемый случай злоупотребления доминирующим положением и согласованных действий; в сфере автосервиса – предполагаемый факт ограничения конкуренции административным органом.Также совместно с органами регулирования сферы экономики ведется процесс изучения трех дел о возможных фактах согласованных действий и злоупотребления доминирующим положением.По информации Агентства, в 2022 году завершился мониторинг рынка автомобильного топлива и началось изучение. В настоящее время проводится мониторинг рынка топлива природного/сжиженного газа и рынка отходов стекла. В этот же период выдано разрешение на слияние четырех компаний, еще одно дело в производстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси, туризм, туризм, туризм в грузии
грузия, новости, экономика, тбилиси, туризм, туризм, туризм в грузии
В Грузии выявили недобросовестную конкуренцию в туристическом бизнесе
15:40 27.09.2022 (обновлено: 15:51 27.09.2022)
В ходе изучения спора между двумя компаниями в секторе туризма подтвердился факт недобросовестной конкуренции
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik.
В Грузии оштрафовали компанию, которая, скопировав товарные знаки своего конкурента, предоставляла туристам услуги городских туров по Тбилиси, говорится в сообщении на сайте
Национального агентства конкуренции.
По информации Агентства, в ходе изучения спора между двумя компаниями в секторе туризма подтвердился факт недобросовестной конкуренции.
"В результате обработки материалов было подтверждено незаконное использование идентичных товарных знаков и внешнего вида транспортных средств заявителя. Решением агентства на компанию-ответчика наложена финансовая санкция и предписано немедленно устранить правонарушение", говорится в сообщении.
Кроме того, в текущем году Национальное агентство конкуренции завершило изучение предполагаемого злоупотребления доминирующим положением в страховом/больничном секторе. Нарушение не подтвердилось, хотя выданы две рекомендации для амбулаторных учреждений.
На данный момент Агентство изучает три дела: предположительный факт согласованных действий на рынке автомобильного топлива; в сфере переводов – предполагаемый случай злоупотребления доминирующим положением и согласованных действий; в сфере автосервиса – предполагаемый факт ограничения конкуренции административным органом.
Также совместно с органами регулирования сферы экономики ведется процесс изучения трех дел о возможных фактах согласованных действий и злоупотребления доминирующим положением.
По информации Агентства, в 2022 году завершился мониторинг рынка автомобильного топлива и началось изучение. В настоящее время проводится мониторинг рынка топлива природного/сжиженного газа и рынка отходов стекла. В этот же период выдано разрешение на слияние четырех компаний, еще одно дело в производстве.