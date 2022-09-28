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Как можно разгрузить станции метро Тбилиси?
Как можно разгрузить станции метро Тбилиси?
28.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-28T16:06+0400
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Как можно разгрузить станции метро Тбилиси?

16:06 28.09.2022 (обновлено: 16:09 28.09.2022)
© Sputnik / STRINGERМолодые люди в масках садятся в поезд метро. В Грузии борются с коронавирусом. В стране введен режим ЧП
Молодые люди в масках садятся в поезд метро. В Грузии борются с коронавирусом. В стране введен режим ЧП - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2022
© Sputnik / STRINGER
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