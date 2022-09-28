https://sputnik-georgia.ru/20220928/kak-po-vashemu-mozhno-razgruzit-stantsii-metro-tbilisi-270842661.html
Как можно разгрузить станции метро Тбилиси?
Как можно разгрузить станции метро Тбилиси?
28.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-28T16:06+0400
2022-09-28T16:06+0400
2022-09-28T16:09+0400
грузия
новости
тбилиси
метро
тбилисский метрополитен
тбилисский метрополитен
опрос на сайте
опрос
опрос sputnik
опрос sputnik грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24803/92/248039249_0:130:3000:1818_1920x0_80_0_0_59be5b854213ae14b9c38a350c602680.jpg
тбилиси
2022
Новости
ru_GEhttps://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24803/92/248039249_202:0:2799:1948_1920x0_80_0_0_8c95f4536de9e9c52f8ed6d6fd42d09a.jpg
Sputnik Грузия
грузия, новости, тбилиси, метро, тбилисский метрополитен, тбилисский метрополитен, опрос на сайте, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опросы
грузия, новости, тбилиси, метро, тбилисский метрополитен, тбилисский метрополитен, опрос на сайте, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опросы
Как можно разгрузить станции метро Тбилиси?
16:06 28.09.2022 (обновлено: 16:09 28.09.2022)
© Sputnik / STRINGERМолодые люди в масках садятся в поезд метро. В Грузии борются с коронавирусом. В стране введен режим ЧП