https://sputnik-georgia.ru/20220929/press-konferentsiya-zhurnalistskoe-rassledovanie-v-gruzii--poisk-pravdy-ili-kleveta-270839946.html

Пресс-конференция: Журналистское расследование в Грузии – поиск правды или клевета

Пресс-конференция: Журналистское расследование в Грузии – поиск правды или клевета

Пресс-конференция на тему "Журналистское расследование в Грузии – поиск правды или клевета" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в четверг... 29.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-29T12:00+0400

2022-09-29T12:00+0400

2022-09-29T12:00+0400

пресс-центр

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грузия

венеди бенидзе

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На фоне политической поляризации в Грузии особую роль играют СМИ, которые вместо приверженности объективности фактически стали выполнять заказы властей или оппозиции. На телеканалах часто появляются "разоблачающие" репортажи, якобы раскрывающие зрителям правду о тех или иных личностях и событиях. Остро встает вопрос о том, стоит ли доверять СМИ, которые зачастую занимаются не поиском правды, а содержат целенаправленную клевету.Вопрос особенно актуален после утверждения в первом чтении поправок в закон "О вещании", которые вводят новые ограничения и расширяют ареал действия.Например, в СМИ и на видеоплатформах будет запрещено распространение программ или рекламы, которые содержат подстрекательство к насилию или язык ненависти в отношении лиц или групп, касающиеся их принадлежности к этническому или социальному происхождению, ограниченных возможностей, гендерной, половой принадлежности, национальности, расы, религии или убеждений, сексуальной ориентации, цвета кожи, генетических особенностей, языка, политических или других взглядов.Также поправки запрещают распространение программ или рекламы, содержащих призывы к терроризму.Кроме того, можно будет требовать от СМИ или субъекта, попадающего под действие закона, исправления или опровержения обнародованной информации, а в случае отказа обращаться в Национальную комиссию по коммуникациям для реагирования.О том, как избежать необъективности в СМИ, расскажет участник пресс-конференции:– доктор права, профессор Венеди БЕНИДЗЕ.Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С. Справки по телефонам: 555 90 89 77.Аккредитация СМИ:E-mail: media@sputnik-georgia.com; Тел.: +995555908977.Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Тбилисского международного пресс-центра.

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