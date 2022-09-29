https://sputnik-georgia.ru/20220929/test-chto-vy-znaete-o-more-270880287.html

Тест: что вы знаете о море

Тест: что вы знаете о море

Сегодня, 29 сентября, отмечается один из международных праздников в системе Организации Объединенных Наций. Виновник торжества — море 29.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-29T16:39+0400

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тесты

интерактив

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Всемирный день моря празднуют на земле с 1978 года. Цель праздника — привлечь внимание международной общественности к тому, какой невосполнимый ущерб морям и океанам наносят переловы рыбы, загрязнение водоемов и глобальное потепление.В этот день Sputnik Грузия предлагает объединить приятное с полезным и пройти тест, благодаря которому вы освежите свои знания о морях и океанах и даже узнаете что-то новое.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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тесты, интерактив, тесты