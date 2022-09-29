https://sputnik-georgia.ru/20220929/test-chto-vy-znaete-o-more-270880287.html
Тест: что вы знаете о море
Тест: что вы знаете о море
Сегодня, 29 сентября, отмечается один из международных праздников в системе Организации Объединенных Наций. Виновник торжества — море 29.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-29T16:39+0400
2022-09-29T16:39+0400
2022-09-29T16:39+0400
тесты
интерактив
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Всемирный день моря празднуют на земле с 1978 года. Цель праздника — привлечь внимание международной общественности к тому, какой невосполнимый ущерб морям и океанам наносят переловы рыбы, загрязнение водоемов и глобальное потепление.В этот день Sputnik Грузия предлагает объединить приятное с полезным и пройти тест, благодаря которому вы освежите свои знания о морях и океанах и даже узнаете что-то новое.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тесты, интерактив, тесты
Тест: что вы знаете о море
Сегодня, 29 сентября, отмечается один из международных праздников в системе Организации Объединенных Наций. Виновник торжества — море
Всемирный день моря празднуют на земле с 1978 года. Цель праздника — привлечь внимание международной общественности к тому, какой невосполнимый ущерб морям и океанам наносят переловы рыбы, загрязнение водоемов и глобальное потепление.
В этот день Sputnik Грузия
предлагает объединить приятное с полезным и пройти тест, благодаря которому вы освежите свои знания о морях и океанах и даже узнаете что-то новое.