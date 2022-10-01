https://sputnik-georgia.ru/20221001/kakaya-pogoda-budet-1-oktyabrya-prognoz-sinoptikov-270938380.html

Какая погода будет 1 октября? Прогноз синоптиков

Какая погода будет 1 октября? Прогноз синоптиков

Начало "Тбилисобы" выпало на прекрасный ясный день, не правда ли? 01.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-01T10:44+0400

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Т БИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Солнечная и теплая погода ожидается во всех регионах Грузии в субботу, 1 октября.По информации метеорологов, погода в разных городах будет выглядеть так:Что касается погоды в Тбилиси в воскресенье, 2 октября, то в столице Грузии погода будет частично облачной. Восход солнца будет в 06:58. Минимальная температура воздуха ночью составит 14 градусов, а днем поднимется максимум до 24 градусов. Скорость ветра будет 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:41.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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