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https://sputnik-georgia.ru/20221001/kakaya-pogoda-budet-1-oktyabrya-prognoz-sinoptikov-270938380.html
Какая погода будет 1 октября? Прогноз синоптиков
Какая погода будет 1 октября? Прогноз синоптиков
Начало "Тбилисобы" выпало на прекрасный ясный день, не правда ли? 01.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-01T10:44+0400
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Т БИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Солнечная и теплая погода ожидается во всех регионах Грузии в субботу, 1 октября.По информации метеорологов, погода в разных городах будет выглядеть так:Что касается погоды в Тбилиси в воскресенье, 2 октября, то в столице Грузии погода будет частично облачной. Восход солнца будет в 06:58. Минимальная температура воздуха ночью составит 14 градусов, а днем поднимется максимум до 24 градусов. Скорость ветра будет 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:41.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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погода, грузия, новости, тбилиси
погода, грузия, новости, тбилиси

Какая погода будет 1 октября? Прогноз синоптиков

10:44 01.10.2022 (обновлено: 10:57 01.10.2022)
© photo: Sputnik / StringerПраздник "Тбилисоба" в столице Грузии 5 октября 2019
Праздник Тбилисоба в столице Грузии 5 октября 2019 - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Начало "Тбилисобы" выпало на прекрасный ясный день, не правда ли?
Т БИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Солнечная и теплая погода ожидается во всех регионах Грузии в субботу, 1 октября.
По информации метеорологов, погода в разных городах будет выглядеть так:
Зугдиди +27 - солнечно
Местия +16 - солнечно
Поти +25 - солнечно
Батуми +24 - солнечно
Озургети +24 - солнечно
Кутаиси +28 - солнечно
Амбролаури +26 - солнечно
Ахалцихе +22 - солнечно
Боржоми +23 - солнечно
Бакуриани +15 - солнечно
Гори +26 - преимущественно солнечно
Цхинвали +23 - солнечно
Степанцминда +18 - преимущественно солнечно
Гудаури +12 - преимущественно солнечно
Телави +28 - переменная облачность
Рустави +30 - солнечно
Тбилиси +29 – солнечно.
© photo: Sputnik / StringerКарантинная весна в столице Грузии. Надпись Я люблю Тбилиси на Мейдане в центре старого города
Карантинная весна в столице Грузии. Надпись Я люблю Тбилиси на Мейдане в центре старого города - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2022
Карантинная весна в столице Грузии. Надпись Я люблю Тбилиси на Мейдане в центре старого города
© photo: Sputnik / Stringer
Что касается погоды в Тбилиси в воскресенье, 2 октября, то в столице Грузии погода будет частично облачной. Восход солнца будет в 06:58. Минимальная температура воздуха ночью составит 14 градусов, а днем поднимется максимум до 24 градусов. Скорость ветра будет 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:41.
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