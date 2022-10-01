Какая погода будет 1 октября? Прогноз синоптиков
10:44 01.10.2022 (обновлено: 10:57 01.10.2022)
© photo: Sputnik / StringerПраздник "Тбилисоба" в столице Грузии 5 октября 2019
© photo: Sputnik / Stringer
Начало "Тбилисобы" выпало на прекрасный ясный день, не правда ли?
Т БИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Солнечная и теплая погода ожидается во всех регионах Грузии в субботу, 1 октября.
По информации метеорологов, погода в разных городах будет выглядеть так:
Зугдиди +27 - солнечно
Местия +16 - солнечно
Поти +25 - солнечно
Батуми +24 - солнечно
Озургети +24 - солнечно
Кутаиси +28 - солнечно
Амбролаури +26 - солнечно
Ахалцихе +22 - солнечно
Боржоми +23 - солнечно
Бакуриани +15 - солнечно
Гори +26 - преимущественно солнечно
Цхинвали +23 - солнечно
Степанцминда +18 - преимущественно солнечно
Гудаури +12 - преимущественно солнечно
Телави +28 - переменная облачность
Рустави +30 - солнечно
Тбилиси +29 – солнечно.
© photo: Sputnik / StringerКарантинная весна в столице Грузии. Надпись Я люблю Тбилиси на Мейдане в центре старого города
Карантинная весна в столице Грузии. Надпись Я люблю Тбилиси на Мейдане в центре старого города
© photo: Sputnik / Stringer
Что касается погоды в Тбилиси в воскресенье, 2 октября, то в столице Грузии погода будет частично облачной. Восход солнца будет в 06:58. Минимальная температура воздуха ночью составит 14 градусов, а днем поднимется максимум до 24 градусов. Скорость ветра будет 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:41.