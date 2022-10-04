https://sputnik-georgia.ru/20221004/kak-reshit-problemu-bezdomnykh-zhivotnykh-v-gruzii--271013417.html
Как решить проблему бездомных животных в Грузии?
Как решить проблему бездомных животных в Грузии?
04.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-04T11:40+0400
2022-10-04T11:40+0400
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опрос на сайте, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, грузия, общество, собаки, собака, опросы
Как решить проблему бездомных животных в Грузии?
© photo: Sputnik / StringerБродячие животные - бездомная собака
© photo: Sputnik / Stringer