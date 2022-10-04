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https://sputnik-georgia.ru/20221004/kak-reshit-problemu-bezdomnykh-zhivotnykh-v-gruzii--271013417.html
Как решить проблему бездомных животных в Грузии?
Как решить проблему бездомных животных в Грузии?
04.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-04T11:40+0400
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опрос на сайте, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, грузия, общество, собаки, собака, опросы

Как решить проблему бездомных животных в Грузии?

11:40 04.10.2022
© photo: Sputnik / StringerБродячие животные - бездомная собака
Бродячие животные - бездомная собака - Sputnik Грузия, 1920, 04.10.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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