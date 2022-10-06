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Вавилов рассказал, за что на самом деле США вводят санкции против Китая
Вавилов рассказал, за что на самом деле США вводят санкции против Китая
Отсутствие громких новостей из Китая в последние дни не должно вводить в заблуждение, ведь в КНР, где сейчас празднуют один из главных государственных... 06.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-06T15:56+0400
2022-10-06T15:56+0400
2022-10-06T15:59+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал китаевед-публицист, автор многочисленных книг о Китае Николай Вавилов.За что США вводят против Китая все больше санкций? Как американцы подталкивают Китай к началу тайваньской операции? Почему Россия и Китай так популярны на Ближнем Востоке? Обо всем подробнее этом смотрите в нашем видео.
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китай, мультимедиа, видео, сша, санкции, видео
китай, мультимедиа, видео, сша, санкции, видео
Вавилов рассказал, за что на самом деле США вводят санкции против Китая
15:56 06.10.2022 (обновлено: 15:59 06.10.2022)
Отсутствие громких новостей из Китая в последние дни не должно вводить в заблуждение, ведь в КНР, где сейчас празднуют один из главных государственных праздников, происходит множество важных для мира процессов
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал китаевед-публицист, автор многочисленных книг о Китае Николай Вавилов.
За что США вводят против Китая все больше санкций? Как американцы подталкивают Китай к началу тайваньской операции? Почему Россия и Китай так популярны на Ближнем Востоке?
Обо всем подробнее этом смотрите в нашем видео.