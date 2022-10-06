https://sputnik-georgia.ru/20221006/vavilov-rasskazal-za-chto-na-samom-dele-ssha-vvodyat-sanktsii-protiv-kitaya-271080253.html

Вавилов рассказал, за что на самом деле США вводят санкции против Китая

Вавилов рассказал, за что на самом деле США вводят санкции против Китая

Отсутствие громких новостей из Китая в последние дни не должно вводить в заблуждение, ведь в КНР, где сейчас празднуют один из главных государственных... 06.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-06T15:56+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал китаевед-публицист, автор многочисленных книг о Китае Николай Вавилов.За что США вводят против Китая все больше санкций? Как американцы подталкивают Китай к началу тайваньской операции? Почему Россия и Китай так популярны на Ближнем Востоке? Обо всем подробнее этом смотрите в нашем видео.

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