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Ассист и заработанный пенальти: как Кварацхелия проявил себя в матче с "Кремонезе"
Ассист и заработанный пенальти: как Кварацхелия проявил себя в матче с "Кремонезе"
Матч завершился убедительной победой "Наполи" 1:4. 10.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-10T10:46+0400
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Футболист из Грузии, полузащитник итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия не забил в матче с "Кремонезе", но заработал 11-метровый и стал автором голевой передачи на Ирвинга Лосано.Заработанный Хвичей пенальти на 26 минуте реализовал Маттео Политано. Во втором тайме "Кремонезе" удалось сравнять счет – забил Дессерс. Но ничья 1:1 продержалась на табло недолго. Джованни Симеоне вывел "Наполи" вперед на 76 минуте.Уже в дополнительное время 100% момент появился у Кварацхелия, но вместо того, чтобы пробить самому, он буквально посадил мяч на ногу Лосано, который не оставил шанса голкиперу.Матч завершился убедительной победой "Наполи" 1:4.В составе неаполитанцев Хвича Кварацхелия провел 12 матчей, забил шесть голов, стал автором пяти голевых передач и заработал три пенальти.Уже послезавтра подопечные Лучано Спаллетти сыграют против "Аякса" в домашнем матче Лиги чемпионов УЕФА.Пока команда Хвичи Кварацхелия лидирует как и своей группе А, так и в чемпионате Италии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, италия, уефа
Ассист и заработанный пенальти: как Кварацхелия проявил себя в матче с "Кремонезе"
Матч завершился убедительной победой "Наполи" 1:4.
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Футболист из Грузии, полузащитник итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия не забил в матче с "Кремонезе", но заработал 11-метровый и стал автором голевой передачи на Ирвинга Лосано.
Заработанный Хвичей пенальти на 26 минуте реализовал Маттео Политано. Во втором тайме "Кремонезе" удалось сравнять счет – забил Дессерс. Но ничья 1:1 продержалась на табло недолго. Джованни Симеоне вывел "Наполи" вперед на 76 минуте.
Уже в дополнительное время 100% момент появился у Кварацхелия, но вместо того, чтобы пробить самому, он буквально посадил мяч на ногу Лосано, который не оставил шанса голкиперу.
Матч завершился убедительной победой "Наполи" 1:4.
В составе неаполитанцев Хвича Кварацхелия провел 12 матчей, забил шесть голов, стал автором пяти голевых передач и заработал три пенальти.
Уже послезавтра подопечные Лучано Спаллетти сыграют против "Аякса" в домашнем матче Лиги чемпионов УЕФА.
Пока команда Хвичи Кварацхелия лидирует как и своей группе А, так и в чемпионате Италии.