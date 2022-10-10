https://sputnik-georgia.ru/20221010/assist-i-zarabotannyy-penalti-kak-kvaratskheliya-proyavil-sebya-v-matche-s-kremoneze-271186674.html

Ассист и заработанный пенальти: как Кварацхелия проявил себя в матче с "Кремонезе"

Ассист и заработанный пенальти: как Кварацхелия проявил себя в матче с "Кремонезе"

Матч завершился убедительной победой "Наполи" 1:4. 10.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-10T10:46+0400

2022-10-10T10:46+0400

2022-10-10T10:46+0400

спорт

новости

грузия

хвича кварацхелия

италия

уефа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/05/271044271_0:37:1142:679_1920x0_80_0_0_6a18b70762efa09d9e2ea14f0ebe1211.jpg

ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Футболист из Грузии, полузащитник итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия не забил в матче с "Кремонезе", но заработал 11-метровый и стал автором голевой передачи на Ирвинга Лосано.Заработанный Хвичей пенальти на 26 минуте реализовал Маттео Политано. Во втором тайме "Кремонезе" удалось сравнять счет – забил Дессерс. Но ничья 1:1 продержалась на табло недолго. Джованни Симеоне вывел "Наполи" вперед на 76 минуте.Уже в дополнительное время 100% момент появился у Кварацхелия, но вместо того, чтобы пробить самому, он буквально посадил мяч на ногу Лосано, который не оставил шанса голкиперу.Матч завершился убедительной победой "Наполи" 1:4.В составе неаполитанцев Хвича Кварацхелия провел 12 матчей, забил шесть голов, стал автором пяти голевых передач и заработал три пенальти.Уже послезавтра подопечные Лучано Спаллетти сыграют против "Аякса" в домашнем матче Лиги чемпионов УЕФА.Пока команда Хвичи Кварацхелия лидирует как и своей группе А, так и в чемпионате Италии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

италия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, италия, уефа