https://sputnik-georgia.ru/20221010/litovkin-kogda-ssha-sozdadut-svoyu-giperzvukovuyu-raketu-u-rossii-uzhe-budet-chem-ee-sbit-271190313.html

Литовкин: когда США создадут свою гиперзвуковую ракету, у России уже будет, чем ее сбить

Литовкин: когда США создадут свою гиперзвуковую ракету, у России уже будет, чем ее сбить

США вкладывают огромные ресурсы в разработку собственного гиперзвукового оружия. Смотрите что думает по этому поводу российский военный эксперт 10.10.2022, Sputnik Грузия

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Лучшие американские разработки все еще нельзя назвать по-настоящему гиперзвуковыми, так как их скорость слишком низкая для такого типа оружия. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Об этом, а также о том, чем ответит Россия, когда американцы наконец смогут создать свои гиперзвуковые ракеты, смотрите в видео.

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