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Стоимость строительства в Грузии незначительно выросла в августе – данные статистики
Стоимость строительства в Грузии незначительно выросла в августе – данные статистики
Увеличение месячного индекса стоимости строительства в основном произошло за счет роста заработной платы рабочих на 3,2% 10.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-10T09:01+0400
2022-10-10T09:01+0400
2022-10-10T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за август 2022 года вырос на 0,05% по сравнению с июлем 2022 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, увеличение годового индекса за месяц в основном произошло за счет роста заработной платы рабочих на 3,2%, в тоже время цены на строительные материалы снизились на 0,3%.В августе по сравнению с февралем 2020 года Индекс стоимости строительства вырос на 7,6%, что было вызвано ростом цен на стройматериалы на 4% и ростом зарплаты работников на 10,1%.Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика >>Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, строительство, экономика, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
грузия, новости, строительство, экономика, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
Стоимость строительства в Грузии незначительно выросла в августе – данные статистики
Увеличение месячного индекса стоимости строительства в основном произошло за счет роста заработной платы рабочих на 3,2%
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за август 2022 года вырос на 0,05% по сравнению с июлем 2022 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Ведомство начало расчет ежемесячного индекса стоимости строительства (CCI), который представляет собой средний уровень цен на строительные материалы и услуги, необходимые для строительства различных типов зданий в отчетном периоде, по сравнению с базовым периодом.
По данным ведомства, увеличение годового индекса за месяц в основном произошло за счет роста заработной платы рабочих на 3,2%, в тоже время цены на строительные материалы снизились на 0,3%.
В августе по сравнению с февралем 2020 года Индекс стоимости строительства вырос на 7,6%, что было вызвано ростом цен на стройматериалы на 4% и ростом зарплаты работников на 10,1%.
Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.