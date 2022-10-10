https://sputnik-georgia.ru/20221010/stoimost-stroitelstva-v-gruzii-neznachitelno-vyrosla-v-avguste--dannye-statistiki-271180412.html

Стоимость строительства в Грузии незначительно выросла в августе – данные статистики

Стоимость строительства в Грузии незначительно выросла в августе – данные статистики

Увеличение месячного индекса стоимости строительства в основном произошло за счет роста заработной платы рабочих на 3,2% 10.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-10T09:01+0400

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2022-10-10T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за август 2022 года вырос на 0,05% по сравнению с июлем 2022 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, увеличение годового индекса за месяц в основном произошло за счет роста заработной платы рабочих на 3,2%, в тоже время цены на строительные материалы снизились на 0,3%.В августе по сравнению с февралем 2020 года Индекс стоимости строительства вырос на 7,6%, что было вызвано ростом цен на стройматериалы на 4% и ростом зарплаты работников на 10,1%.Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика >>Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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