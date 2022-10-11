https://sputnik-georgia.ru/20221011/poklonnikom-kakogo-vida-sporta-vy-yavlyaetes-271224785.html
Поклонником какого вида спорта вы являетесь?
Поклонником какого вида спорта вы являетесь?
11.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-11T10:54+0400
2022-10-11T10:54+0400
2022-10-11T10:54+0400
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2022
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Sputnik Грузия
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Поклонником какого вида спорта вы являетесь?
© AFP 2022 / WILLIAM WESTТеннисист Николоз Басилашвили
© AFP 2022 / WILLIAM WEST