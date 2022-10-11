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https://sputnik-georgia.ru/20221011/poklonnikom-kakogo-vida-sporta-vy-yavlyaetes-271224785.html
Поклонником какого вида спорта вы являетесь?
Поклонником какого вида спорта вы являетесь?
11.10.2022, Sputnik Грузия
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спорт, опрос, опрос на сайте, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, общество, опросы
спорт, опрос, опрос на сайте, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, общество, опросы

Поклонником какого вида спорта вы являетесь?

10:54 11.10.2022
© AFP 2022 / WILLIAM WESTТеннисист Николоз Басилашвили
Теннисист Николоз Басилашвили - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2022
© AFP 2022 / WILLIAM WEST
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