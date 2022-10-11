https://sputnik-georgia.ru/20221011/tsennye-bumagi-kompaniy-gruzii-na-londonskoy-birzhe-itogi-torgov-za-nedelyu-271220857.html

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю выросла 11.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-11T07:01+0400

2022-10-11T07:01+0400

2022-10-11T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысилась на 0,13% и составила 85,68 доллара с доходностью 7,44%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю повысилась на 0,12%, торги закрылись с доходностью 4,8% по цене 100,95 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 93,53 пункта с доходностью 11,21%, за неделю цена понизилась на 0,98%.Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 0,79% и составила 78,16 пункта, доходность составила 8,99%.Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии >>Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю понизилась 2,21% и составила 19,44 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 369 тысячи ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 18,96-20,35 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю понизилась на 2,58% и составила 6,03 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 102 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 5,94-6,22 фунта.Акции TBC Bank повысились в цене за неделю на 4,2% до 17,38 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 144 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 16,3-18,0 фунта за акцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, tbc bank, экономика, "банк грузии", грузинская железная дорога, еврооблигации