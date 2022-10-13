https://sputnik-georgia.ru/20221013/skonchalsya-podrostok-kotorogo-udarilo-tokom-v-fontane-parka-vake-271307740.html

Скончался подросток, которого ударило током в фонтане парка Ваке в Тбилиси

Скончался подросток, которого ударило током в фонтане парка Ваке в Тбилиси

В связи с произошедшим заявление сделал мэр Тбилиси Каха Каладзе 13.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-13T14:38+0400

2022-10-13T14:38+0400

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Скончалась девочка-подросток, которую ударило током в фонтане в парке Ваке в Тбилиси, сообщает телеканал "Рустави 2".Током ударило троих детей, которые спустились в фонтан за упавшим туда мячом. Всех троих "скорая" отвезла в больницу. Один подросток скончался уже в стационаре. Изначально следствие было возбуждено УК Грузии – нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью.Случившееся уже прокомментировал мэр Тбилиси Каха Каладзе. По его словам, виновные понесут ответственность.Буквально на днях завершился второй этап восстановительных работ в парке Ваке, который подразумевал обновление круглого фонтана и малого каскада. На эти работы мэрия Тбилиси потратила 6,5 миллиона лари (2,3 миллиона долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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происшествия, парк ваке, тбилиси, каха каладзе, грузия, новости