Имеете ли вы дополнительный заработок?

Да, имею постоянную дополнительную работу 22,2 %

Несколько раз в месяц 0 %

Несколько раз в год 11,1 %

Хочется, но нет 33,4 %

Нет, хватает времени только на основную работу 22,2 %

Я вообще не работаю 11,1 %